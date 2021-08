Evakuering af dyr fra Kabul vækker vrede hos briter: Er en oversætters liv mindre værd end en hund?

Dyreretsforkæmpere har vundet en stor sejr, efter det lykkedes den tidligere britiske marinesoldat Paul ”Pen” Farthing at forlade lufthavnen i Kabul sent lørdag. Med om bord på et privat chartret fly havde han 173 hjemløse hunde og katte fra dyrehjemmet Nowzad, som han drev i Kabul i Afghanistan, hvor han havde været udsendt som elitesoldat i flere omgange.