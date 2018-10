Facebook-chef: Vi tager folks mulighed for at tale frit meget, meget seriøst

Techgiganterne truer ytringsfriheden, mener kritikere. Men Facebooks indholdschef, Siobhan Cummiskey, mener, at virksomheden tager folks mulighed for at tale frit meget seriøst. Vi har et kæmpe ansvar for indholdet på platformen, fortæller indholdschefen, som også mener, at Facebook skal blive bedre til at udvise ansvar for indholdet

HALSHUGNINGER, SELVMORDSFORSØG, slåskampe og pornografi. Eller måske bare en politisk holdning, man er uenig med. Hver uge sender brugere på Facebook flere millioner anmeldelser af indhold, som de gerne vil have fjernet. Det kan være åbenlyst stødende indhold, men anmeldelserne kan også dække over, at brugeren slet og ret er uenig i en holdning eller ikke kan lide den person, der har delt et opslag.

Det kan være svært for Facebook at gennemskue og mindst lige så svært for brugere, der får fjernet deres opslag uden grund. Konsekvensen er, at ytringsfriheden er under pres fra Facebook, mener forfatterne til den nye bog ”Dit opslag er blevet fjernet”. Vi begynder i stigende grad at se, at techgiganterne fjerner ytringer, fanger brugere i ekkokamre og forvrider offentligheden, sagde en af forfatterne, Anne Mette Lauritzen, i et interview med Kristeligt Dagblad for nylig

Kritikken har fået Facebook til at kontakte Kristeligt Dagblad, fordi det sociale medie nu ønsker at være åben om, hvorfor og hvordan Facebook fjerner indhold. Det siger Facebooks chef for indholdspolitik, Siobhan Cummiskey. Hun mener, at Facebook skal blive bedre til at udvise ansvar for deres indhold, men afviser samtidig, at Facebook er en trussel mod ytringsfriheden.

”Vi ønsker at give folk en stemme samtidig med, at vi fremmer sikkerhed og retfærdighed på platformen. Vi forsøger at sikre, at alle kan tale åbent på Facebook, og vi blander os kun, når der er en risiko for skade. Vi tager ansvar, når skadeligt indhold kommer på Facebook. Vi har skabt nogle fællesskabsregler for at give folk en stemme og for at gøre folk trygge. Reglerne styrer alt fra terrorisme til hadefulde ytringer til særligt brutal vold i visuelt indhold.”

Der er visse ting, I af indlysende grunde må fjerne fra Facebook såsom videoer af halshugninger. Men hvor har du oplevet det største dilemma i forhold til, om I skulle fjerne noget?

”Vold i visuelt indhold er svært, fordi der er mange interesser, der skal balanceres. Hvis vi for eksempel har en video af en, der bliver slået, vil vi generelt tillade videoen. Men det afhænger af, hvordan den bliver delt. Hvis nogen deler videoen for at gøre grin med den, der bliver slået, eller hylde vold, fjerner vi det. Men hvis nogen deler den for at øge bevidstheden om vold, er det noget andet. Hvis videoen er meget voldsom, sørger vi for, at ingen under 18 år ser den, og vi sætter en advarselstekst på, så man ved, videoen indeholder voldsomt indhold. For mig er der et dilemma i de forskellige hensyn: til personen, der ser videoen, personen i videoen og vigtigheden af at folk ser, hvad der sker af dårlige ting i verden. Så det er svært. Det er ikke vores opgave at vise en sminket version af verden til alle. Vi må lade folk dele indhold og kun blande os, når det er skadeligt.”

I Danmark har vi længe haft en diskussion omkring Facebooks politik om nøgenhed. Facebooks regler tillader ikke, at man ser nøgne mennesker, ”fordi visse personer” er følsomme over for det. Men det har for eksempel også betydet, at forfatter Peter Øvig Knudsen fik fjernet en række gamle billeder af hippier, som badede topløse. Er den regel ikke indskrænkende for vores ytringsfrihed?

”Netop vores politik om nøgenhed er interessant, for den er et godt eksempel på, at vi aldrig kan gøre alle glade. I bestemte dele af Nordeuropa ønsker folk at beholde indhold med nøgenhed. Men i Mellemøsten og Afrika er der folk, der siger, at de ikke kan forstå, at man kan have billeder af kvinder i bikini.

Vi ved, at vi aldrig kan gøre alle glade, så derfor prøver vi at have meget klare grænser for, hvad der er tilladt. Mandlige og kvindelige kønsorganer er ikke tilladt, og kvindelige brystvorter er ikke tilladt, medmindre det er i en kontekst, hvor kvinden ammer, protesterer eller viser ar efter fjernelse af bryster.”

Jeres politik om nøgenhed viser vel, at det er svært at have samme retningslinjer i hele verden. Er det ikke nødvendigt at tage højde for nationale og kulturelle forskelle og have forskellige regler afhængigt af kontekst?

”Hovedårsagen til, at vi ikke har regional politik, er, at vi prøver at skabe en internetplatform, hvor alle kan interagere, og hvor folk kan have forbindelser over hele verden. Vi ønsker, at folk har den samme samtale i Danmark og i Filippinerne. Det er også svært at fastsætte grænser. Jeg er for eksempel i Danmark nu, men normalt er jeg i Irland. Hvordan skal vi fastsætte, hvad jeg kan se hvornår?”.

Facebook-brugere får ofte fjernet deres indhold, fordi andre brugere anmelder dem. Der findes mange tilfælde, hvor det ikke er reelt anstødeligt indhold, men der er ikke en instans, hvor man kan klage. Er det ikke fair at forvente, at I tager mere ansvar med en kundesupport?

”Det er meget fair. For profiler, grupper og sider har vi haft klagemulighed i mange år nu. Og i år introducerer vi en klagemulighed for det enkelte opslag, man har lagt på Facebook. Når indhold bliver fjernet, bliver du spurgt, om du tror, at det er en fejl. Og så kan du klikke, at du ønsker en bedømmelse, og den får du inden for 24 timer.”

Hvis jeg ønsker at klage til en hvilken som helst anden virksomhed, kan jeg ringe til dem og tale med kundesupport. Men med Facebook er det ikke muligt.

”Vi har en supportenhed i og med, at folk kan anmelde indhold til os. Når du anmelder indhold, får du med det samme en meddelelse om, at vi gennemgår det. Og hvis vi fjerner det, får du en besked om hvorfor.

Men jeg er enig i, at vi er nødt til at blive bedre til dette, og at vi er nødt til at blive mere klare i vores beskeder om, hvorfor vi fjerner indhold. Det er noget, vi udbygger mere og mere, at blive mere åbne omkring, hvorfor vi fjerner noget.”

Synes du, at brugernes forventninger til Facebook er for høje?

”Vi er en stor platform, som understøtter mere end to milliarder mennesker, og folk har ret til at forvente meget af os.”

Kan vi forvente, at Facebook skåner os for nogle af verdens grusomheder?

”Jeg mener, at Facebook er der, for at folk kan dele, hvad der sker i verden. Nogle gange er det godt, andre gange er det ondt. Jeg mener også, Facebook har en rolle i at tale om det negative, der sker i verden. MeToo-bevægelsen og Black Lives Matter-bevægelsen er gode eksempler på det.”

Har I udvist nok ansvarlighed for jeres indhold?

”Jeg synes, vi hele tiden bliver bedre til det. Jeg mener, vi har et kæmpe stort ansvar for det. Vi gør flere ting for at adressere det. En ting er, at vi har udgivet vores fællesskabsregler sammen med vores interne retningslinjer i april. Vi rejser rundt i forskellige lande i verden for at få feedback. Der er en grund til, at vi gjorde det. Vi tror, at med større åbenhed vil folk i højere grad kunne give os feedback.

I forhold til, om vi gør nok, så kan vi altid gøre mere. Vi forsøger hele tiden at blive bedre. Derfor har vi fordoblet antallet af medarbejdere, der arbejder med sikkerhed, og derfor er teamet af indholdsmedarbejdere også vokset. Vi ønsker at række ud til brugerne og forklare, hvad vores regler er, hvad vi ønsker at opnå med dem, hvor vi trækker grænsen og hvorfor.”

Et andet dilemma for jer må være, om det skal være en algoritme eller mennesker, der fjerner indhold. I en perfekt verden, ville det så være en algoritme eller mennesker, der fjernede indhold?

”Vi bruger en kombination af mennesker og automatisering eller kunstig intelligens. Og i øjeblikket synes jeg, vi har den rette balance. Vi bruger automatisering til at sortere indberetninger. Hvis en indberetning er på dansk, vil den blive sendt videre til en dansktalende medarbejder. Hvis vi modtager 100 anmeldelser af det samme indhold, sender vi ikke dem alle videre. Vi modtager flere millioner anmeldelser hver uge.

Vi bruger også kunstig intelligens til at finde bestemte typer af indhold. Det har været ekstremt effektivt inden for terrorisme. Her finder systemet 99 procent af indholdet, før brugerne overhovedet har set det eller anmeldt det. Når det kommer til hadefulde ytringer, er det kun 38 procent, fordi hadefulde ytringer er så kontekstafhængige. Kunstig intelligens er ikke sofistikeret nok til at tage de beslutninger.”

I og med at kunstig intelligens ikke er perfekt, er der mennesker, som ser alle de frygtelige billeder og videoer. Hvad gør I for at hjælpe dem?

”Vi ved, at vores anmeldere har et virkelig svært job. Så vi gør en række ting. Vi har psykologer til stede alle de steder, hvor folk gennemgår indhold. De mennesker, som gennemgår foruroligende indhold – hvilket i øvrigt ikke er alle – skal holde pauser og er ikke udsat for det i særlig lang tid, og vi beder dem om at arbejde med andet indhold nu og da.”

Disse mennesker befinder sig i en bestemt kontekst. Mange bor for eksempel i Filippinerne. I har de samme retningslinjer for hele verden. Er det så ikke et problem, at mange af dem, der anmelder, befinder sig i en bestemt national kontekst?

”De fleste af dem er ikke i Filippinerne. De er i forskellige lande. Men vi ansætter faktisk folk, der taler modersmålet, til at gennemgå indhold. Vi har ikke folk siddende i alle verdens lande, for det ville gå ud over kvaliteten og ekspertisen. Så for eksempel er der danske medarbejdere i vores Dublin-kontor. Hvorvidt deres kontekst har en betydning, afhænger af, hvad man gennemgår. Et opslag med et IS-flag eller med pornografi skal fjernes uanset hvad – det kan hvem som helst gøre. Men ting, der kræver en kontekst som mobning eller hadefulde ytringer, kræver medarbejdere, der har sproget som modersmål.”

Kritikere ser Facebook som den største trussel mod ytringsfriheden. Hvad synes du er den største trussel?

”Jeg synes, Facebook og andre platforme som os er til for at forstærke almindelige menneskers stemmer. Vi har et ansvar for at sikre det uden at skade dem. Jeg tror ikke, Facebook har et enkelt svar på mulige trusler mod ytringsfriheden. Men jeg kan fortælle, at vi tager folks mulighed for at tale frit meget, meget seriøst. Der har altid været mange trusler mod ytringsfrihed i verden. Vores opgave er at sikre, at hvis der er trusler mod ytringsfriheden, at vi så ikke er en af dem.”