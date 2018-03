Politiker: TV 2-regionerne afslører total uvidenhed om det kirkelige arbejde

Det undrer mig i den grad, at man TV2-regionerne har overset, at der netop lokalt i de små samfund findes så mange fine fællesskaber i kirker, sognehuse og missionshuse, som ikke handler om at grave grøfter, men som handler om at samles og mødes om det at være ung, barn, familie, aleneforælder, flygtning og så videre, skriver folketingskandidat for Det Konservative Folkeparti

TV 2-REGIONERNE vil gerne hylde de ”fantastiske fællesskaber”, men afskriver på forhånd de kirkelige fællesskaber. Hverken religiøse eller politiske fællesskaber kan deltage i hyldesten. Man må antage, at TV 2-regionerne dermed ikke mener, at kirkelige fællesskaber kan gå ind under kategorien ”fantastisk”.

Her i Kristeligt Dagblad begrunder Nanna Andreasen, redaktør på TV 2 Lorry, denne udelukkelse med, at man i hyldesten vil fokusere ”på det, der samler os på tværs af politiske eller religiøse overbevisninger. Politik og religion kan virkelig skille folk ad”.

Tak for kaffe! Sikke en generalisering og total uvidenhed om det kirkelige arbejde, der foregår rundt-om i landets regioner, kommuner og sogne. Jeg forstår ikke, hvorfor man ikke ligeledes med samme begrundelse udelukker sportslige fællesskaber, da sport jo også virkelig kan skille folk ad.

Det gør man selvfølgelig ikke, fordi man her har en forståelse for, at der i sport er lige så meget, omend ikke mere, der samler os, end der skiller os. Men sådan er det jo også med folkekirken og med det store kirkelige og religiøse landskab her i Danmark. Her eksisterer der et væld af fællesskaber, som bygger bro på tværs af ensomhed, generationer, politiske overbevisninger og etnicitet.

Man skulle tro, at netop TV 2-regionerne burde vide dette, når de gerne vil fremstå som tv-kanalerne med fingeren på pulsen også ude i de små samfund. Men det er åbenbart gået deres næse forbi.

Det undrer mig i den grad, at man har overset, at der netop lokalt i de små samfund findes så mange fine fællesskaber i kirker, sognehuse og missionshuse, som ikke handler om at grave grøfter, men som handler om at samles og mødes om det at være ung, barn, familie, aleneforælder, flygtning og så videre.

Der findes mange store og små fantastiske kirkelige fællesskaber rundtom i regionerne, som hvert på sin måde og med sit præg bidrager til dialog, aktivitet, nærvær og fællesskab i de store byer og i de helt små samfund.

Disse fællesskaber skal vi da også hylde i stedet for at nedgøre, diskriminere og kategorisere dem som grøftegraverfællesskaber.

Jeg forstår simpelthen ikke, at TV 2- regionerne kan være så virkelighedsfjerne i deres lokale tilgang. Næste gang, I kører forbi en kirke med jeres sendevogn, skulle i prøve at kigge ind forbi. Der er fantastiske fællesskaber alle vegne – også der.

René Nord Hansen er folketingskandidat for Det Konservative Folkeparti, Vestjyllands Storkreds.