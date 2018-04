En kreativ direktør er kommet i vælten efter, at han i et indlæg beskriver, hvordan han er blevet alenefar til tvillinger ved hjælp af en lånt livmoder. Når indlæg fra krænkede sjæle, der forventer, at deres unikke valg uden videre skal føles naturlige for andre, skaber så stærke reaktioner, aner man, at meget i disse år står på spil, skriver Sørine Gotfredsen