Feministisk forening: Adgangen til rugemødre skal begrænses, ikke udvides

Nu, hvor rapporten fra ekspertgruppen om anerkendelse af forældreskab ved kommercielle surrogataftaler er kommet, er det på sin plads med et opråb. Vores håb er, at politikerne vil lytte til alle deres intuitive bekymringer over den glidebane, vi er på vej ud ad.

Vi har megen respekt for medfædres ret til at indtræde som medfædre på linje med medmødre. Vi har megen respekt for de mange versioner af moderne familiedannelse. Og vi har rigtig megen respekt for børnenes rettigheder i de nye familiekonstruktioner.

Midt i alt dette er det vigtigt at holde fokus på kvinderne, på rugemødrene. Hvordan vi end vender og drejer sagen, er rugemoderskaber udtryk for et problematisk kvindesyn og for udnyttelse af kvinders kroppe og reproduktive funktioner til gavn for tredjepart. Det at føde børn til andre er ikke uden fare for de kvinder, der gør det. Heller ikke selvom deres grunde dertil er altruistiske.

I begyndelsen af året har Det Etiske Råd for Folketingets Sundhedsudvalg fremlagt et forslag, der skal gøre det lettere for par, som ikke kan få børn, at benytte en rugemor med hjælp fra det danske sundhedsvæsen. Rådet foreslår en udvidelse af de såkaldte altruistiske rugemoderskaber til også at kunne omfatte personer, der ikke kender hinanden.

Konkret foreslår Det Etiske Råd, at rugemoderen skal kunne modtage fertilitetsbehandling i det danske sundhedsvæsen. Rådet mener, at det skal være lovligt at formidle kontakt mellem barnløse og rugemødre, hvilket er en af de regler, der i dag beskytter mod kommerciel udnyttelse af kvinder som rugemødre.

Mener Det Etiske Råd, at den danske stat skal optræde som mellemmand for barnløse par? Skal den danske stat annoncere efter kvinder, der vil leje deres kroppe ud, gennemgå en fertilitetsbehandling, få justeret deres cyklus, gennemgå et fuldt svangerskab under overvågning, føde et barn samt bære alle de helbredsmæssige konsekvenser af graviditet og fødsel efterfølgende? Eller overlader rådet dette til de virksomheder, der i forvejen arbejder med kommercielt rugemoderskab?

Med forslaget om at udvide det altruistiske rugemoderskab fra at være en sag mellem nærtstående til at være en abstrakt form for altruisme forfalder Det Etiske Råd til at prioritere ethvert pars ønske om at få et barn over den udnyttelse og belastning, det er for en kvinde at skabe et barn.

Med sit forslag udvisker Det Etiske Råd forskellen på kommercielle rugemoderskaber og altruistiske rugemoderskaber. Rådet baner vejen for kommercielle rugemoderskaber ved at foreslå, at de altruistiske bliver semikommercielle.

Muligheden for at få børn gennem rugemoderskab bør begrænses mest muligt, ikke udvides, for kvindernes skyld og for børnenes.

Det er ikke en menneskeret at få et barn. Men det er til gengæld en stats forpligtelse at beskytte sine borgere mod udnyttelse – og at skabe et samfund, der sikrer en høj fertilitet og giver regnbuefamilier mulighed for at sikre sig selv og børnene via et udvidet forældreskab og tidlig spædbarnsadoption.

Bodil Pedersen er cand.psych., Helena Berglund er scenekunstner, Inge Henningsen er statistiker, Kirsten Skafte er cand.psych. aut., Lisbeth Jørgensen er lektor i filosofi, Marianne Bruun er cand.pæd. og Randi Theil er cand.mag. Alle er medlemmer af foreningen Feministisk Forandring.