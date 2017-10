Filmmoguls fald sætter sexchikane på USA’s dagsorden

Hollywood-producenten Harvey Weinsteins syndefald efter talrige anklager om sexchikane åbner sluserne for en debat om samfundets stiltiende accept af mænds krænkelser af kvinder

”MeToo” (også mig). Sådan skriver hundrede tusinder af kvinder – og en håndfuld mænd – i statusopdateringer på Twitter og Facebook, efter at den amerikanske skuespiller Alyssa Milano søndag opfordrede alle, der nogensinde har oplevet af blive udsat for sexchikane eller seksuelle overgreb, at stå frem på de sociale medier.

”MeToo”-kampagnen er foranlediget af den aktuelle, meget omtalte sag om den kendte amerikanske filmproducent Harvey Weinstein, der anklages for at have forulempet en stadig voksende liste af kendte og ukendte kvinder. Weinstein har igennem en årrække været en af filmbranchens og den kulturelle venstrefløjs mest magtfulde mænd, og hans spektakulære fald fra tinderne begyndte, da avisen New York Times og nyhedsmediet The New Yorker for nylig bragte stort opsatte historier, hvor adskillige kvinder fortæller, hvordan han misbrugte sin magt til at forgribe sig på dem. Siden da har flere kvinder – heriblandt kendisser som Gwyneth Paltrow, Angela Jolie og Ashley Judd – stået frem med anklager om overgreb og endda voldtægt, og sagen fik i weekenden det prestigefyldte Oscarakademi til at ekskludere Harvey Weinstein, altimens politimyndighederne i New York og London har indledt efterforskninger af hans mulige kriminelle handlinger.

Det viser sig, at Harvey Weinsteins opførsel var en offentlig hemmelighed, som takket være hans enorme magt i filmbranchen forblev usagt igennem årtier. Dette har åbnet sluserne for en debat om magtubalancen mellem kønnene, om mænds manglende respekt for det modsatte køn og om samfundets stiltiende accept af seksuelle krænkelser af kvinder. Sagen bliver ikke mindre af, at den kommer i hælene på lignende anklager mod mediepersonligheder såsom tv-værten Bill O’Reilly, entertaineren Bill Cosby, Fox News-chefen Roger Ailes og præsident Donald Trump. Weinstein-sagen har også ansporet kvinder såsom den islandske sangerinde Björk, der beskriver overgreb begået af ”en dansk instruktør”, til at stå frem med anklager mod andre magtfulde mænd i filmindustrien.