Flemming Møldrup? Du mener vel det, du siger?

Det er let for virksomheder at støtte op om de rette sager en enkelt uge eller to om året. Men de må følge deres budskaber til dørs med handling, skriver Flemming Møldrup

To festlige uger er lige skyllet ind over København. Først modefejringen Fashion Week og bagefter Pride. Byen har været på den anden ende og været iført først de smukkeste og vildeste klæder og derefter en masse flotte regnbueflag.

Under modeugen indtog alle typer af modeller catwalkene. I alle størrelser, etniciteter og køn. Alle modebrands fejrede diversitet og etniciteter, og det skortede ikke på tilkendegivet omsorg for verden. Så snart modeugen sluttede, gik virksomheder rundt omkring i byen i gang med at sætte regnbueflag i vinduerne. De hængte store flag på facaderne og indrykkede annoncer i aviserne, hvor de hyldede diversiteten. Alle havde de travlt med på alle platforme at fortælle os, at de vil det bedste for alle mennesker. Travlt med at brande sig på retten til at være sig selv. Også seksuelt.