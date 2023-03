Folkeskolelærer: Vi lever alle på hver sin lille ø. Skærmene har kilet sig ind mellem os

Mangt og meget forledte mig til at dykke grundigt ned i debatindlæggene i lørdagens avis.

Med genkendelsens øjne læste jeg om “samtalen i krise; monologen har erstattet dialogen”, om “reformen, der brutalt skød folkeskolen i sænk”, om “korte hospitalsophold, der kræver en mellemstation, fordi specialiseret behandling mangler menneskelig omsorg" og om ansigtsløse systemer og stressudløsende spørgeskemaer for unge og andre, der bare glæder sig til noget.

Jeg genkender det hele fra mit eget liv, og lad mig blot forklare hvorfor: Mit mantra er, at vi mennesker er afhængige af nærværende og forpligtende fællesskaber. I familierne, på arbejdsmarkedet, i skoler, i fritiden – hver dag og altid.

Jeg elsker selvfølgelig at være sammen med min familie, jeg nyder mine kollegers selskab, og mennesker, jeg møder i forskellige foreninger og organisationer, fylder mig med liv og glæde.

Men jeg oplever, at det bliver sværere at finde naturlige fællesskaber, og jeg oplever også en anden side af livet: ensomhed. For hvor går man hen, når man bare gerne vil være sammen og tale lidt med nogen?

Jeg ser, hvordan ensomhed og angst præger mange mennesker. Jeg undres over, hvordan det er kommet dertil på forholdsvis få år. Min tese er, at det skyldes en genstand, der har kilet sig ind mellem os mennesker. Genstanden findes i forskellige størrelser fra ganske få til virkelig mange tommer.

Vores samfund er fyldt med skærme, der sluger vores opmærksomhed.

Vi færdes som øer. Vi går rundt i vores egen verden med bøjet hoved og høretelefoner i ørerne og træffer egne og individuelle valg om at se og høre lige nøjagtigt det, vi selv vil. Vi kan ustandseligt læse de nyheder, vi vil, streame yndlingsserier, spille med hinanden online, søge på netop den kunstner, vi vil lytte til, og følge andre leve deres liv. Vi behøver ikke at dele nyheder, filmoplevelser, rørende musik eller smukke udsigter med hinanden i virkeligheden, for vi har muligheden for at vælge vores egen individuelle oplevelse. Engang så vi de samme udsendelser i tv og kunne dermed tale sammen om dem. Fra "Fjernsyn for dig" og tv-quizzer til nyheder, koncerter og melodi grand prix. Vi talte om det indbyrdes og med vores voksne – vores egne eller andres forældre og vores lærere.

Vi har ikke mange fælles oplevelser mere, hverken i det offentlige rum eller i hjemmene, og dermed besværes al dialog og medfører samtale i krise.

Vi kan hele tiden punktsøge nøjagtigt det, vi vil, og det er nemt at vælge individuel underholdning. Vi behøver end ikke at yde en særlig indsats for det. Bare nogle få klik – og den kortvarige lykke er gjort.

Vores hjerner bliver dovne, og vi vil belønnes igen og igen. Dermed bliver det endnu sværere at involvere sig i fællesskaber i et samfund, hvor der rent faktisk stilles krav. Krav til fordybelse, aktiv deltagelse og disciplin.

Mange børn synes, det er kedeligt at gå i skole. Min opfattelse er, at det er, fordi der stilles store krav til den enkelte om at tage ansvar – ikke bare for sig selv, men også for fællesskabet. Dette er blevet mærkbart sværere i en online-tid med skærme overalt. Men også fordi undervisning ikke er underholdning. Trods en udskældt folkeskolereform er det ikke skolens skyld, men skærmenes.

Nærvær, fordybelse og omsorg er altafgørende for mennesker, men det er, som om hele vores tilværelse og samfund er blevet effektiviseret i en grad, der ikke tager hensyn til mennesket. Alt skal være målbart og skal kunne analyseres. Er der tegn på læring?

Både børn og voksne skal besvare spørgeskemaer, forholde sig til egne kompetencer, indsatser, roller og samarbejdsevner. Hvor end vi færdes, skal vi vurdere, om betjeningen, maden, servicen, dette og hint levede op til vores forventninger. Hvordan var oplevelsen, og hvilken farve vil du give? Vender du tommelfingeren opad eller nedad?

Vi kan ikke finde os selv og hinanden i alt dette, og dermed mister vi måske evnen til at tale sammen. At føre dialog, at interessere sig for hinanden og mødes ansigt til ansigt i dyb samtale med nærvær og ægte interesse. At glæde os til noget og at glæde os på hinandens vegne. Det bekymrer mig, og derfor berørte debatindlæggene i dagens avis mig, og min nysgerrighed blev vakt.

Lili Westermann er folkeskolelærer.