Et flertal i Folketinget har vedtaget, at du ikke er dansk, hvis den ene eller begge forældre kommer fra et ikke-vestligt land. Symbolpolitikken har nået sit højdepunkt, og jeg fyldes med mismod og sorg, skriver Bjørn Standhart

Et flertal i Folketinget har nu reelt indført apartheid i Danmark. Et flertal har vedtaget, at du ikke er dansk, hvis den ene eller begge forældre kommer fra et ikke-vestligt land. Symbolpolitikken har nået sit højdepunkt.

Beslutningen giver associationer til nationalsocialismen i Tyskland i 1930’erne. Hvad bliver det næste? Skal vi til at inddele skolerne efter etnicitet, religion eller blot øjenfarve?

Skal de, som har forældre, der ikke kommer fra et vestligt land, bære et synligt symbol? Danmark er ikke nu længere det land, H.C. Andersen skrev om, da han skrev ”I Danmark er jeg født, der har jeg hjemme”. Uanset hvor dansk du måtte føle dig, og hvor godt du er integreret, så kan du aldrig blive dansk længere. Jeg fyldes med mismod og sorg over, at vi nu er nået så langt i Danmark.



Bjørn Standhart er civiløkonom