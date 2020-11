Folketingskandidat: Lærere skal kunne vise satiretegninger

Staten skal bekæmpe terroristerne og ikke vige en tomme i forhold til ytringsfriheden. Dumhed kan derimod ikke forhindres. Men vi kan begrænse den til det minimale ved at skabe tillid, skriver tidligere formand for Kristendemokraterne Stig Grenov

Hver dag synes at have sin terrorhandling for tiden. Det har sin egen morbide ironi, at tegningen af profeten med en bombe i turbanen aktualiseres.

Kritikken af jihadister, der i Allahs navn med vold ønsker at undertrykke andre, er velbegrundet.

Problemet er, at muslimer overvejende læser tegningen som en hån af Muhammed, og folkestemningen i øvrigt reagerer ved at gøre alle muslimer til potentielle terrorister, der derfor resolut med vold skal have Muhammedtegningerne stoppet ned i halsen.

Et fleksibelt politiberedskab, der er klar til indgreb, når og hvor det måtte være nødvendigt, kan beskytte os her og nu. Men altafgørende er det lange seje træk, hvor myndighederne skaber tillid til isolerede miljøer.

Vi skal fremme den kriminalpræventive indsats. Vi må intensivere kampen mod fattigdom og uvidenhed og fremme kendskabet til hinanden. Vi skal styrke folkeskolen i udsatte områder gennem tillid og dialog. Kun derved kan samfundet opnå, at de såkaldte ensomme ulve bliver angivet af deres eget nærmiljø, før skaderne er sket. Det er ingen let opgave, men det virker.

Der skal undervises i Muhammed-krisen i historie. Det skal terrorister ikke lave om på. Og der skal undervises i ytringsfrihed i samfundsfag, hvor eleverne kan debattere budskab og god tone. Og giver det mening, skal læreren frit kunne inddrage satiretegninger uanset indhold. Ikke for at håne, men fordi tegningerne er en del af virkeligheden.

Forståelse og respekt for forskellige holdninger skal skabes i en klasse og ikke overlades til de sociale medier eller den yderste højrefløj i dansk politik. Deres tvang vil i bedste fald få muslimske unge til at lukke øjne og ører i undervisningen.

I værste fald forlader de folkets skole.

Staten skal bekæmpe terroristerne og ikke vige en tomme i forhold til ytringsfriheden. Dumhed kan derimod ikke forhindres. Men vi kan begrænse den til det minimale ved at skabe tillid.