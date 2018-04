Forbud mod omskæring er en frihedskamp for børn

Det giver ingen mening for mig, at vi som samfund accepterer, at forældre må skære i deres raske små drenge. Og for mig gør det ikke sagen bedre, at man har gjort det i mere end 4000 år. Tværtimod, skriver Laura Lindahl, medlem af Folketinget for Liberal Alliance

Jeg håber inderligt, at det er indlysende for de fleste, at jeg kæmper for et forbud mod rituel omskæring af drenge, fordi jeg sætter børns ret til egen krop over et oldgammelt religiøst ritual.

Forbud mod omskæring af drengebørn er ikke et udtryk for manglende respekt for det jødiske samfund. Det er ikke et udtryk for, at jeg ikke ønsker religionsfriheden bevaret. Og det er ikke et udtryk for, at jeg ikke ønsker jøderne i Danmark. Det er vigtigt for mig at slå fast!

Det er ene og alene et udtryk for, at jeg mener, det er et overgreb at skære i raske børn – og jeg mener, overgreb på børn i alle afskygninger skal være forbudte i Danmark. Det er helt principielt for mig. Som liberal hylder jeg friheden. Maksimal frihed til at leve det liv, den enkelte ønsker at leve. Men den enkeltes frihed går dertil, hvor den krænker andre individers frihed. Jeg medgiver, at det kan være dilemmafyldt, når man taler om relationen mellem forældre og deres børn.

Som forældre træffer man en lang række beslutninger på børns vegne – også beslutninger, der reelt begrænser barnets totale frihed, som for eksempel at barnets skal gå på kostskole, eller at barnet ikke må spise chokolade og is hver dag. De fleste af os er dog nok enige om, at det er en del af opdragelsen, og naturligvis skal forældre påtage sig det ansvar at sætte rammer og dermed begrænse barnets frihed – det er jo afgørende for barnets fremtid, at barnet opdrages. Det er i barnets tarv.

Grænsen for forældres beføjelser over for deres børn går for mig der, hvor man påfører barnet enhver form for direkte skade. Du må eksempelvis ikke slå dit barn – heller ikke som led i opdragelsen. Du må ikke voldtage dit barn. Du må ikke tvinge dit barn til at udføre ulovligheder. Kort sagt, du må ikke begå overgreb på børn. Det må du ikke, fordi vi anerkender børn som selvstændige individer med de dertilhørende frihedsrettigheder.

Og derfor giver det for mig ingen mening, at vi som samfund accepterer, at forældre må skære i deres raske små drenge. Og for mig gør det ikke sagen bedre, at man har gjort det i mere end 4000 år. Tværtimod.

Jeg tror Kristeligt Dagblad forleden har ret i, at omverden vil notere sig dette og måske med undren. Men modsat holdningen hos Kristelig Dagblad er det ikke noget, der får mig til at ryste på hånden.

Jeg var stolt da Danmark stod op for ytringsfriheden under Muhammed-krisen på trods af stærke reaktioner i Mellemøsten. På samme måde vil jeg være stolt, hvis Danmark står op for børns basale frihedsrettigheder på trods af stærke reaktioner fra eksempelvis Israel. Jeg er frihedskæmper – både for voksne og for børn. Og jeg mener, at Danmark bør gå forrest, når det kommer til børns frihedsrettigheder. Jeg mener derfor, vi skal indføre et forbud mod rituel omskæring af drengebørn.

Laura Lindahl er medlem af Folketinget for Liberal Alliance.