Forfatter til ny bog: Hvis ikke Danmark skal plastres til med vindmøller, er vi nødt til at sænke forbruget

Vejen til at undgå klimaangst er at handle sammen med andre og indse, at grøn omstilling er en proces, der kræver tålmodighed og et mindre forbrug, siger klimajournalisten Jørgen Steen Nielsen

Da journalist Jørgen Steen Nielsen København i begyndelsen af 1970’erne boede på Egmontkollegiet i København havde værelserne et indbygget skab. Når den unge biologistuderende trak skydedøren til side til sit skab, væltede de tomme øldåser ud på gulvet. Hver lørdag samlede han dåserne sammen og tog ind på Strøget, hvor han sammen med en gruppe kammerater gik op og ned ad gågaden med de skramlende dåser bundet sammen i en snor for at samle underskrifter ind for et forbud mod øldåser.

”Som ung tilbragte jeg meget tid i Lyngby Åmose med at se på fugle, haletudser og planter. Jeg var ret bekymret, fordi jeg kunne se, hvad der skete med miljøet,” fortæller Jørgen Steen Nielsen.