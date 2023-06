Formand for Transpersoner i Danmark: Debatten om begrebet køn er altid på randen af at starte en borgerkrig

Vi vil hellere arbejde i det stille for at få indflydelse end at ”råbe ad folk", siger Jette Clemmensen, der er formand for foreningen Transpersoner i Danmark. Hun mener heller ikke, at man kan forlange af flertallet, at de bruger andre stedord, som strider mod almindelig retskrivningslogik