Hvis ikke staten opdrager i dag, hvem gør så?

EN INTERESSANT bevægelse er i gang. En vind af statsligt formynderi blæser hen over landet, og med regeringens seneste ghettoplan blev det klart, at selv de meget liberale er rede til at gå på kompromis angående individets selvbestemmelse. Nu vil man atter fra øverste hold indskrænke friheden.

Socialdemokratiets Pernille Rosenkrantz-Theil blev i går sendt i byen med idéen om, at alle, der skal skilles, skal tvangsindlægges til en samtale med en psykolog eller socialrådgiver, da mange er dårlige til midt i processen at tage hensyn til deres børn.