Forperson for Studenterrådet: Københavns Universitet er ikke i verdensklasse, når det gælder undervisning

debatinterview | Måneders ventetid på faglig vejledning og nul mundtlige eksamener eller forsvar af specialer. Københavns Universitet er langt fra toppen i forhold til sin anden kerneopgave: At uddanne, udvikle og håndtere studerende, mener Esben Bjørn Salmonsen, forperson for Studenterrådet, som vil have en gang i en seriøs samtale om prioriteringer