Forpligtende og højtideligt: Jeg var vidne til min svigerdatters drop in-dåb

Lørdag eftermiddag klokken lidt over tre træder jeg ind ad døren til Sankt Matthæus Kirke på Vesterbro i København. Jeg skal til dåb. Men ikke en sædvanlig en af slagsen. Det er min svigerdatter, der skal døbes, skriver Vibeke Steenfeldt

I EN TID, HVOR NYE VINDE BLÆSER både ind over og ud fra folkekirken, har jeg lyst til at dele min oplevelse af at være vidne til min svigerdatters dåb som en stemme i debatten om drop in-dåb.

Allerede uden for kirken fornemmer jeg en særlig atmosfære. Orgelmusikken toner ud fra kirkerummet. I døren står et par mennesker og spørger hver enkelt, om man kommer for at blive døbt. Men jeg er bare følge og går lige ind. Inden for døren ser jeg til min lettelse et bord med forskelligt spiseligt og drikkeligt. Jeg er hundesulten. Kommer lige fra en begravelse, hvor jeg måtte køre inden mindesammenkomsten for at nå frem til dåben.

Jeg får øje på Nanna. Hun sidder på en bænk i den ene side af kirken flankeret af sin mor, sin kæreste, svigerinde og svoger. Og om få sekunder også af mig.

Der er en højtidelig atmosfære, selvom folk går rundt eller sidder i mindre grupper og taler sammen. Inden jeg kom, havde Nanna udfyldt nogle papirer, og lige nu venter hun på, at der skal komme en præst for at tale med hende. Der er ventetid, for mange har valgt at slå vejen forbi for at blive døbt. Der er fem-seks præster, og de har nok at se til. Men vi må pænt vente, for det tager den tid, det tager.

EN AF PRÆSTERNE kommer hen til os for at tale med Nanna. De taler om mangt og meget – om hvem hun er, hvem vi andre er og andre almindelig heder. De taler om kristendom og tro og selvfølgelig også om, hvorfor Nanna har valgt at blive døbt. Hvad de mere præcist taler om, vil jeg lade være usagt her, men de er vidt omkring.

Jeg oplever det som meget nærværende. Der er ingen hast, selvom der er trængsel. I løbet af den halve times tid, eller hvor lang tid samtalen nu varer, får jeg en følelse af, at denne præst lige nu er Nannas – og vores – præst.

Da han senere går forbi, virker det helt naturligt at sige ”Hey præst, kom lige – kan du ikke lige svare på …?”, eller ”Kan vi ikke lige stille dig et spørgsmål?”. Og på den måde er det ikke kun Nanna, men os alle sammen, der lige har en præst inden for rækkevidde til spontant at tale om tro og andre kirkelige spørgsmål.

Præsten forlader os igen, og der er endnu lidt ventetid. Inden jeg nåede frem til kirken, tænkte jeg på, om man da ikke kunne have bestilt tid, så vi ikke skulle vente. Som om ventetiden ville være spildtid. Men lige nu er ventetiden nærmere en velsignelse. Vi taler sammen og lytter til musikken. Taler om, at organisten nok bliver lidt øm i fingrene, inden de fem timer er gået, hvor kirken er åben. Taler om kirkerummet, hvor der er meget smukt at se på. Ventetiden er bestemt ikke spildtid. Den er med til at gøre oplevelsen intens og højtidelig.

NU ER DET NANNAS TUR. Vi går op og stiller os rundt om døbefonten. Præsten fortæller Nanna om, hvordan det skal foregå, og efter en kort stund begynder handlingen. Præsten beder en bøn og læser fra Bibelen. Hun slår korsets tegn for Nannas ansigt og bryst. Hun læser trosbekendelsen, og Nanna siger ja på de rigtige steder. Nanna bøjer sig ind over døbefonten og får de tre gange vand i håret. Præsten lægger sin hånd på Nannas hoved og læser igen fra Bibelen. Vi beder Fadervor sammen.

Præsten løfter blikket og ser rundt på os, inden hun siger: ”I, som er faddere til Nanna, kan nu bevidne…” Og nej, det er ikke helt den sædvanlige faddertiltale, som jeg kender den fra en barnedåb, for Nanna er jo voksen. Men vi får alligevel nogle ord med på vejen om, hvilket ansvar vi har påtaget os ved at være vidner til Nannas dåb. En forpligtelse til at tage del i Nannas liv som kristen. En forpligtelse til gennem livet at ville dele spørgsmål om livet, om troen og tvivlen med Nanna. Diskutere og berige hinandens liv. Det er store ord. Det er stort, og det er højtideligt. Præsten sender os til sidst væk fra døbefonten med Herrens velsignelse.

På vej ned ad kirkegulvet bliver vi mødt af en af kirkens ansatte, der giver Nanna en dåbsattest og følger hende hen til et bord med stakke af bibeler og bibelhistorier i forskellige udgaver. Nanna kan frit vælge en af bøgerne som en dåbsgave fra kirken.

Uden for kirken stimler en gruppe af præsterne sammen på trappen. En af dem går hen til Nanna og ønsker hende tillykke med dåben. Hun taler lidt med os – især med Nanna – og minder hende om, at hun, uanset hvad livet byder på, vil være noget særligt. Hun er noget særligt i Guds øjne. Og hun er noget særligt for os, der har fået lov til at være vidne til hendes dåb.

Vibeke Steenfeldt er lektor, ph.d.