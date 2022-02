Det er godt med høje forventninger til medieetikken. Men politikerne kan også komme så tæt på medieverdenen, at de kan kontrollere og styre den på en måde, som vil være usundt for demokratiet

Forrige medieforlig var pinligt at iagttage. Forhåbentlig kan det undgås denne gang

I Danmark fylder staten meget, også i mediebilledet. DR og TV 2 er statsejede stationer, og selvom de er redaktionelt uafhængige og har høj troværdighed, ville de fleste nok betakke sig for, hvis også resten af mediebilledet var statsejet. Det er kun i totalitære samfund, at staten også kontrollerer for eksempel dagbladene.