Forsker: Den største forhindring for ligestilling er ulige løn

Kvinder, der får børn, bliver straffet på lønkontoen. 10 år efter, at de får børn, er lønnen 20 procent lavere, end den ellers havde været. Det er den største forhindring for ligestillingen, mener forsker bag nyt studie

I morgen er det Kvindernes Internationale Kampdag, og er der én ting, vi i Danmark i dag bør kæmpe for, er det, at kvinder kan få en lige så stor lønpose som mænd. For kvinder mister øjeblikkeligt 30 procent på lønkontoen, når de går på barsel. Og selv efter 10 år er deres løn 20 procent lavere, end hvis de ikke havde fået børn. Børn skader kvinders karrierer, mens mændene går fri. En børnestraf, kalder forskerne det. Den markante forskel er den største forhindring for at opnå ligestilling i dag, mener den danske forsker bag studiet, Jakob Egholt Søgaard, postdoc ved Københavns Universitet.