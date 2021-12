Forskningsfriheden under pres, Den lyseblå brigade under beskydning og islamiske trusler på sms

SF’s folketingsmedlem Halime Oguz har erklæret i Berlingske, at dannelse består i accepten af tankefrihed. Liberal Alliance har i Folketinget netop foreslået de danske universiteter at tilslutte sig de såkaldte Chicago-principper, der bygger på fuldstændig ytringsfrihed på alle områder. Oguz mener, at universiteterne af egen drift bør tilslutte sig disse selvfølgeligheder.