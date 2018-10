Francis Fukuyama: Identitetspolitik underminerer demokratiet

I sin seneste bog ”Identity: The Demand for Dignity and the Politics of Resentment” taler den anerkendte Stanford-professor Francis Fukuyama om betydningen af identitet og manglen på social samhørighed i de vestlige demokratier

I de vestlige demokratier er den sociale samhørighed, der engang var grundlaget for den politiske konsensus, blevet alvorligt fragmenteret. Det fører så til gengæld til en søgen efter identitet i stadig mere fragmenterede grupper, uanset om det er i bevægelsen Black Lives Matter, i genoplivningen af White Power-bevægelsen eller i LGBT-bevægelsen. Hvad har ført os hertil?

Det, vi kalder identitetspolitik, udsprang fra de sociale bevægelser i 1960’erne, hvor afroamerikanere, kvinder, bøsser og lesbiske og andre marginaliserede grupper krævede anerkendelse af deres værdighed og konkrete løsninger på sociale uligheder. Disse krav har gennem årene udviklet sig og har fortrængt den socioøkonomiske klasseopdeling, som ellers har været den traditionelle måde, hvorpå mange fra venstrefløjen har opfattet ulighed. Kravene afspejler vigtige klagepunkter, men i nogle tilfælde begyndte de at indtage en udelukkende karakter, hvor folks ”oplevelser” afgjorde, hvem de var. Dette skabte hindringer for empati og kommunikation.

Vi er nu i en fase, hvor identitetspolitik har bevæget sig mod højre. Der er flere faktorer, der tilsammen skaber den bølge af populisme, der er opstået i Europa og USA. En af dem er globaliseringen og dens meget ulige indvirkning på i-landenes befolkninger. Udlicitering og teknologiske forandringer har ikke kun påvirket arbejderklassens indkomster, men har også ført til en bred social tilbagegang, der opfattes som tab af status.

Den store indvandring har yderligere udfordret de traditionelle opfattelser af national identitet, hvilket giver plads til de populistiske politikere, der giver eliten skylden for denne situation. Faktisk er eliten heller ikke uden skyld: Deres politiske fejltagelser skabte båd e subprime -krisen i USA i 2008 og eurokrisen i EU, og de ramte begge almindelige arbejdere meget hårdere end eliten selv. Alt dette er blevet tilskyndet af opportunistiske politikere lige fra Viktor Orbán i Ungarn til Donald Trump, der ser denne opblussen af vrede som en drivkraft for deres egne ambitioner.

Det, der er overraskende at se i dag, er, at kulturel selvhævdelse blandt marginale grupper og den populistiske vrede som modreaktion – identiteten versus identitetskulturkrige – er dukket op i de mest veludviklede lande, hvor alle ellers måtte formodes at være samlet til en tilfredsstillende forbrugsfest. Trumfer værdighed de materielle interesser som den drivende kraft hos os mennesker?

Folks lykke er drevet mere af relative snarere end absolutte indkomstniveauer og af social anerkendelse. Som Adam Smith bemærkede i sin ”Theory of Moral Sentiments”, så ”soler” den rige mand sig i sin rigdom, mens den fattige mand er usynlig for sine medmennesker. Mange af dem, der stemte på de populistiske politikere, føler, at de har været usynlige for eliten, der er ligeglad med deres