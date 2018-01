Mette Bock: Gå ud i livet og find inspiration til dine prædikener

Hvorfra henter præsten sin inspiration til den gode, helt almindelige søndagsprædiken, spørger kirke- og kulturminister Mette Bock (LA)

JEG KENDER EN gammel gnavpotte. En af den slags, som er så gnaven, at man ikke kan andet end at holde af ham. Han påstår, at han skal køre længere og længere for at finde en præst, der kan holde en gedigen, kraftfuld prædiken på menneskesprog, som han siger.

”Enten er det på et så højt, akademisk niveau, at alle står af efter et par minutter. Eller også er det så pludrende hyggeligt og tandløst, at man lige så godt kunne have købt et ugeblad. Jeg ved ikke, hvad der er værst. De er uegnede,” brøler han.