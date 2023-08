Generalsekretær: Det er myndighedernes pligt at beskytte forfulgte kristne 

Kristne i Pakistan er netop nu under et stort pres, efter at flere kirker er blevet brændt som følge af blasfemianklager. Angrebene gik også ud over en skole i Faisalabad drevet af lokale kristne. Ilden kunne dog slukkes igen. I 2010 søgte Dansk Europamission Danida-midler til opførelse af skolen – administreret af det, der i dag hedder Center for Kirkeligt Udviklingssamarbejde. Jeg var med til at lægge grundsten, og vi bad for de børn fra fattige familier, der ville få skolegang, også fra den forfulgte kristne minoritet.

Det kommer desværre ikke som en overraskelse, at kristne udsættes for voldelige angreb i Pakistan. Landet er nemlig en såkaldt skrøbelig stat, hvor myndighederne ofte ikke har vist sig i stand til at beskytte kristne og andre udsatte minoriteter mod fysiske overgreb. Det er ellers ifølge den tyske sociolog Max Weber et kendetegn på en stat, at den formår at opretholde monopolet på legitim fysisk tvang. Selvbestaltede terrorgrupper må ikke kunne udøve selvtægt mod udsatte, men et lands legitime politi bør derimod sikre, at alle borgere kan leve i tryghed.

Jeg har selv mærket den usikre situation i Pakistan. På en projektrejse blev jeg kørt rundt i en minibus, og en gang imellem sagde de lokale medarbejdere, at jeg skulle lægge mig på en madras på gulvet i bussen. Årsagen var, at vi nu kørte igennem landsbyer, hvor der var ekstreme imamer. Hvis de fandt ud af, at jeg var dansker, kunne jeg være i fare, da der dengang stadig var vrede over de karikaturtegninger, som var offentliggjort i Danmark. De lokale kristne havde spurgt, om jeg ville prædike i en kirke. På kirkens tag stod der under gudstjenesten en vagt bevæbnet med et gevær, hvis islamistiske terrorister skulle angribe.

Der findes dog også stærke stater med muslimsk flertal, hvor det i højere grad lykkes myndighederne at beskytte kirker mod fysisk forfølgelse, omend diskrimination og desinformation mod kristne kan finde sted i medier.

Dansk Europamission samarbejder med en kirke i Tyrkiet, som fik besøg af antiterrorpolitiet op til den seneste jul. Den særlige enhed havde fået efterretninger om, at Islamisk Stat i Tyrkiet ville angribe kirken i julehøjtiden. Politifolkene kontrollerede derfor, at kirkens overvågningskameraer virkede, og de spurgte, hvornår der var julegudstjenester, så de kunne passe på deltagerne. Kirken kom godt gennem julen, og flere nysgerrige muslimer mødte endda op til et julearrangement.

De overvejende muslimske lande som Aserbajdsjan, Kasakhstan, Usbekistan, Kirgisistan, Tadsjikistan og Turkmenistan er også eksempler på stærke stater. Landene, der fik deres selvstændighed efter kommunismens fald, arvede nemlig på godt og ondt stærke institutioner fra Sovjetunionen. Samfundene er overvågningssamfund, og kirker kan regne med, at en efterretningstjeneste har informanter placeret i menigheden. Der er også eksempler på desinformation i medier og diskrimination mod kirker. Men fysiske angreb på kirker i sådanne lande er sjældne, da myndighederne sikrer ro og orden for borgerne.

For at hjælpe udsatte kristne og andre minoriteter bør Danmarks regering derfor undersøge muligheden for målrettet gennem udviklingsbistanden at opbygge lokale myndigheder, som kan sikre ro og tryghed for alle indbyggere i skrøbelige stater.

Samuel Nymann Eriksen er generalsekretær i Dansk Europamission og cand.scient.pol.