Generalsekretær: Forbyd salg af alkohol til unge under 18 år - der er momentum nu

Et stort flertal af befolkningen og flere organisationer bakker op om en aldersgrænse på 18 år ved køb af alkohol. Desværre er der intet sket. Så til regeringen er der kun at sige: Udnyt momentummet – for børnenes og de unges skyld

Færre alkoholikere, færre uønskede graviditeter og mindre vold. Om 10 år kan det meget vel være virkeligheden i Danmark - det kræver blot, at vi bruger de værktøjer, som vi ved virker; heriblandt en højere aldersgrænse for køb af alkohol.

Lige nu er der momentum på området. Et stort flertal af befolkningen samt en lang række af organisationer bakker nemlig op om en aldersgrænse på 18 år ved køb af alkohol. Derfor er det meget glædeligt, at et flertal af Folketinget den 15. april sidste år ved tog et beslutningsforslag, som pålagde regeringen ”snarest muligt og senest i andet halvår af 2021 at fremlægge forslag til en forebyggelsesplan for unges forbrug af alkohol.”

Desværre er der absolut intet sket. Så til regeringen er der kun at sige: Udnyt momentummet – for børnenes og de unges skyld.

Det er som nævnt ikke fordi, vi mangler viden om, hvilke tiltag man kan sætte i gang for at nedbringe unges forbrug af alkohol – både forskning og erfaringer fra andre lande peger ud over højere aldersgrænse på højere priser samt reduceret tilgængelighed som nogle af de mest effektive tiltag.

Bliver disse tiltag indført, vil alkoholkulturen blandt unge ændre sig – særligt hvis forældregenerationen også tager ansvaret på sig. Alkoholfrie fester på ungdomsuddannelser vil blive den logiske konsekvens, og i løbet af mindre end 10 år vil den nuværende beruselseskultur blandt teenagere være en saga blot. Og når vi nu ved, hvor skadelig denne beruselseskultur er, undrer det mig, at regeringen tøver med at løbe denne bold i mål.

De ødelæggende virkninger af dette store alkoholforbrug er nemlig fuldstændig evidente. Alkohol er skadelig for kroppen, især for unges hjerner, der fortsat er under udvikling til et stykke op i tyveårsalderen. De destruktive effekter – eksempelvis at alkohol nedsætter både hukommelse og indlæringsevne - er kort sagt værre for børn og unge.

Men også alkohols vanedannende karakter slår stærkere igennem i unge hjerner. Den amerikanske misbrugsforsker Judy Grisel anfører, at man har syv gange så stor risiko for at udvikle et alkoholproblem, hvis man begynder at drikke alkohol som 14-årig frem for som 21-årig eller senere.

Sundhedsstyrelsen peger derudover på, at forebyggelse af et stort alkoholforbrug blandt unge ikke kun handler om at forebygge direkte alkoholrelaterede skader, men at man begrænsninger på unges alkoholforbrug også forebygger en risikoadfærd med usikker sex, vold og introduktion til stoffer. Endelig har en svensk undersøgelse dokumenteret, at selv et lille forbrug af alkohol i teenageårene kan føre til leversygdomme senere i livet.

Lad os få den forebyggelsesplan nu. For hver dag vi tøver, er der unge kroppe, som skades.

Tonny Jacobsen er formand for FrikirkeNet.