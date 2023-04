Generalsekretær: Glem ikke arbejdsmigranternes menneskelige værd

Lad os begynde med det positive: Det er glædeligt, at der endelig blæser nye vinde i den udlændingedebat, der de seneste to årtier har været stivnet i lige dele mistro, uvidenhed og fordomme.

Vi kan slet ikke undvære migrantarbejderne, hvis det velfærdssamfund, som generationers slid og slæb har frembragt, skal have nogen chance for at overleve i sin nuværende form. Så meget står vel efterhånden klart for enhver, der blot tilnærmelsesvis har fulgt med i nyhedsstrømmen det seneste år. Holdningen er også at finde i regeringsgrundlaget og er blevet yderligere kvalificeret i den store rapport om udenlandsk arbejdskraft, som Dansk Erhverv udgav i marts.

Også i denne avis er der blevet slået et slag for den udenlandske arbejdskraft. Senest har Özlem Cekic og Bjarne Hastrup fra henholdsvis Brobyggerne og Ældre Sagen i et debatindlæg mandag den 17. april understreget nødvendigheden af at tiltrække arbejdskraft udefra for at fremtidssikre sundheds- og plejesektoren.

Man kunne også nævne andre sektorer, der er dybt afhængige af arbejdsmigranterne, heriblandt byggebranchen, landbruget og service- og turistindustrien.

Opblødningen over for migrantarbejdere skyldes hensynet til vores egne snævre interesser. Det er der i sig selv ikke noget overraskende i, men det kan dog undre, at vi ikke i større grad påtager os det sociale ansvar, der følger med, når man inviterer tusindvis af mennesker hertil for at arbejde.

Og her kommer vi til det negative. For vi møder i vores sociale tilbud hver dag arbejdsmigranter, der på den ene eller anden måde står uden for det danske velfærdssamfund. Folk, der er med til at få det hele til at løbe rundt, men som har ringe adgang til sundhedsydelser; støder på barrierer, når de forsøger at finde et sted at bo, og ikke bliver grebet af noget sikkerhedsnet, efter de er blevet mødt af en uventet fyreseddel.

De er ikke bare medarbejdere, men mennesker. Og vi vil fortsætte med at svigte dem, hvis vi bliver ved med at betragte dem som en økonomisk ressource ud fra en regnearkslogik uden at tage deres værdighed som mennesker og arbejdere alvorligt.

Det er ikke desto mindre desværre den diskurs, der præger debatten, og som også er til at spore i Cekics og Hastrups indlæg. Her fremføres det endnu en gang, at udenlandsk arbejdskraft skal redde Danmark, mens forfatterne ikke rigtigt forholder sig til den forpligtelse, vi som samfund har over for disse arbejdere:

”Nye tilflyttere skal integreres, tale dansk og introduceres til den danske kultur. De kommer til at præge arbejdsmarkedet i en sådan grad fremover, at vi bliver nødt til at bygge bro mellem de nuværende indbyggere i Danmark og de nye tilflyttere.”

Det fremstår noget uklart, hvad der menes med at bygge bro, andet end en hensigtserklæring om noget kulturudveksling, der mest foregår på vores præmisser. Det kan man selvfølgelig ikke komme uden om, men for at vi kan nå dertil, har arbejdsmigranterne i første omgang brug for noget langt mere konkret: en sikring af deres rettigheder, en anerkendelse af deres menneskelige værd og en vished om, at de har andet at bidrage med end blot og bar vækstskabelse.

Maria Krabbe Hammershøy er generalsekretær i Caritas.