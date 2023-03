Generalsekretær om omskæringssag: Problematisk, når kommune vil presse ideologi ned over borgerne

Kommunalt selvstyre er traditionelt kendetegnet ved politikere, som gerne hænger ideologien i garderoben for i byrådssalen at træffe pragmatiske og borgernære beslutninger. Men alt dette kortsluttes tydeligvis i Ballerup Kommune, når emnet er omskæring.

Her træder lokalpolitikerne op på den ideologisk høje klinge og pålægger forvaltningen at implementere en politisk beslutning, der ikke er fagligt belæg for. Og derved tager man den lokale sundhedspleje som gidsel fanget mellem politik og faglighed.

Det er trist, når lokalpolitikere på den måde får ideologiske skyklapper på og forsøger at presse deres verdenssyn ned over alle andre. Heldigvis var der en sundhedsdirektør, som sagde stop, men hvorfor skulle det komme helt dertil?

Politikerne burde have større respekt for fagligheden hos kommunens sundhedsprofessionelle og ikke sætte dem i en så prekær situation, som det er sket her. I det hele taget er det et voldsomt indgreb i privatsfæren, kommunens politikere her har kridtet banen op til. Man vil uden faglighed i ryggen gøre sig til dommer over et i øvrigt fuldstændig frit, helt lovligt valg, som forældrene ønsker at foretage. Man vil påtage sig en ret, som man slet, slet ikke har.

"Vi ved bedst", synes devisen at være. Vi ved bedre end forældrene, som ellers er vokset op i en kulturel og religiøs ramme, hvor omskæring er central – og hvor de fleste af fædrene selv er omskåret. Vi ved bedre end Styrelsen for Patientsikkerhed og Sundhedsstyrelsen, og vi ved bedre end flertallet af Folketingets medlemmer.

Denne bedrevidenhed betaler en projektgruppe i kommunens sundhedspleje nu prisen for. De har loyalt arbejdet på at føre kommunens politik ud i livet via en pjece, og de har konsulteret eksterne rådgivere i et forsøg på så præcist som muligt at afspejle denne politik. Men det har krævet, at de skulle krydse en etisk grænse i forhold til deres faglighed og blive et politisk instrument i deres omgang med borgerne.

Det må have kostet på integriteten og medført mange frustrationer og principielle diskussioner. Det kan Ballerup Kommunes politikere ikke være bekendt.

Mikael Wandt Laursen er generalsekretær i Frikirkenet.