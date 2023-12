Geolog: Hvis vores infrastruktur skal ud på havet, skal vi også kunne forsvare den

Et mundheld siger, at Danmark er en gammel søfartsnation, der regeres af bønder. Hvis man ser på danmarkskortet, så er det danske suverænitetsareal 100.000 kvadratkilometer, mens landarealet kun er 43.000 kvadratkilometer. Havområderne udgør med andre ord 57 procent af kongeriget uden for Grønland og Færøerne.

Endnu vigtigere er, at en stadig større del af landets kritiske infrastruktur placeres på søterritoriet i form af rørledninger, stærkstrømskabler, kommunikationskabler, havanlæg og broer.

Især ser vi, at den nye klimapolitik forudsætter en voldsom udbygning af mængden af stærkstrøms- og kommunikationskabler. Ikke blot internt mellem sø- og landterritoriets dele, men i langt højere grad til søs mellem Danmark og vore nabolande – eller mellem andre lande tværs over dansk søterritorium.

Denne udvikling er en forudsætning for den klimaomstilling, der ønskes politisk, men fra et strategisk synspunkt er klimapolitikken helt afhængig af, at stærkstrøms- og kommunikationskablerne på havbunden ikke bliver truet af sømagter, der ikke er venligt indstillede.

En fregat, der forsynes med en tilstrækkelig stor bundplov, kan uden videre ødelægge en meget stor del af Nordeuropas energiforsyning ved at trække ploven gennem de utallige rørledninger og elkabler, der typisk ligger på tværs af de internationale sejlruter i Nordsøen, Skagerrak, Kattegat, Bælthavet og Østersøen. Det kan måske ødelægge de utallige – og langt mere skrøbelige – kommunikations- og fiberkabler, der gør det muligt at styre selve energiproduktionen, dens geografiske afsætning samt hovedparten af al international kommunikation og betaling.

Søfartsnationer kan ikke blot høste fordelene ved relativt billigt at kunne trække kabler og rør hen over havbunden. De må også forholde sig til de strategiske risici ved at gøre det.

Med Ruslands mange forsøg på at føre hybridkrig forekommer det absolut nødvendigt, at de Nato-lande, som er dybt afhængige af maritim infrastruktur, og som udbygger den i hastigt tempo for at opfylde eksempelvis de politiske klimamål, må sadle om, så man enten drosler ned for ambitionerne eller gør sig i stand til forsvare den maritime infrastruktur, som enhver sømagt – nær eller fjern – kan ødelægge med beskedne midler.

Jens Morten Hansen er forhenværende statsgeolog.