Gid tv viste bogen større respekt!

Gid tv viste bogen – også Bibel-bogen, den med stort B! – større respekt ved at gøre mere ud af at påpege, hvor dybt afhængig tv er af litterære forlæg, skriver Leif Hjernøe

Det gode ved de mange genudsendelser i tv er, at man kan forholde sig netop så afslappet til kanalernes uoverskueligt mange fristende tilbud i juledagene, som man har behov for. Seerne behøver ikke at være bange for at gå glip af noget. Hensynet til familien og dens gæster kan trygt varetages.