Gift dig bare med tidsånden, Lars Sandbeck. Men du vil indse, du bliver enkemand

Vi lever i en tid, teologisk som samfundsmæssigt, der med rette kan betegnes som en opløsningstid. Det etablerede, traditionerne og skikkene måles og vejes af moderne menneskers parametre og findes alt for ofte for lette.

Særligt de seneste år ses det, hvordan et nybrud af floskler vinder frem i den danske teologiske debat. De begyndte med et ”Må vi være her?”, og man må konstatere, at de har vundet frem. Måske fordi den del af præstestanden og teologistuderende deler én vigtig fællesnævner med bannerførerne: De er tilsyneladende historieløse.

Det ses så sent som i Lars Sandbecks indlæg "Kristus stod aldrig stille. Kirken må heller aldrig stå stille" her i avisen i lørdags. Her afsløres akilleshælen. Men at se dette kræver, at man kan sin kirkehistorie, og det lader til, at Sandbeck og hans proselytter lader hånt om denne i deres argumentation.

Når Sandbeck insisterer på, som var han Erasmus Montanus, at vi skal være kritiske over for dem, som skrev Den Augsburgske Bekendelse, og begrunder det i deres geocentriske verdensbillede, så åbenbarer det hans historieløshed. Ikke nok med, at fortidens opdagelser og opfindelser ringeagtes i sådan et argument. Det lader også til, at han fuldkommen glemmer, at kirkens "dødsstivhed", som han så gerne vil overbevise os om er rodfæstet i Luther, faktisk er lige det modsatte.

For hele Reformationen og idéen om forandring er forankret i den rene lutherdom. Med den tyske teolog Karl Barths ord ecclesia semper reformanda est (kirken bør altid reformeres) er det protestantiske princip jo netop åbent for, at kirken er en kirke i evig bevægelse. Luther og alle hans gerninger og alt hans væsen er ikke, som "Må vi være her?"-bevægelsen prøver at argumentere for, en hæmsko for folkekirkens frihed. Luther banede vejen for den.

Den evangelisk-lutherske kirke er en kirke, hvis hjerterod også er forbundet med foranderligheden.

At folkekirken lider, har intet med Luther at gøre, men alt at gøre med, at for mange præster, grundet præstemanglen, er iført kejserens nye klæder, fordi man i dag ikke nødvendigvis behøver at være teolog for at blive præst. Men det er ikke kun paragrafordningen, som forhindrer kirken i at blomstre. Netop sådan en opløsningsteologi, som baseres på et tvivlsomt grundlag, er måske den største fare for folkekirken.

Det er som blinde, der leder blinde.

Clara Elisabeth Nybo er kandidatstuderende i teologi på Aarhus Universitet.