Giv de 9479 hjerner en værdig begravelse

Hjerner, indsamlet til forskning, skal ikke bare på forbrændingen, mener Niels Fleckner Hansen

Politisk chef i Cepos og medlem af Det Etiske Råd Mia Amalie Holstein skrev i Kristeligt Dagblad den 25. juni kritisk om Region Midtjyllands behandling af 9479 hjerner fra afdøde psykiatriske patienter. Hjernerne har været brugt til forskning på hospitalet i Risskov, og ifølge planen skal de nu bortskaffes som biologisk materiale og på forbrændingen.



Ikke noget med en værdig begravelse af hjernerne, som er blevet fjernet fra patienterne uden disses eller pårørendes samtykke.



Hele historien om psykiatriens omgang med hjernerne afspejler en mangel på respekt og menneskelighed, som er symptomatisk for dansk psykiatri såvel historisk som aktuelt.



Hjernerne er indsamlet fra psykiatriske hospitaler i perioden 1945 til 1982 og brugt til forskning.



Hjernerne opbevares for tiden i kælderen under det psykiatriske hospital i Risskov i beholdere med det brandfarlige materiale formalin og udgør derfor også en brandfare for hospitalet, hvorfor det for så vidt er fornuftigt at nedlægge samlingen.



Men som Amalie Holstein har påpeget, bør man følge Det Etiske Råds anbefaling og få hjernerne afhentet af en bedemand, kremeret og urnerne nedsat i en anonym fællesgrav.



En del af hjernerne kommer fra patienter, som var indlagt på Sindssygehospitalet i Nykøbing Sjælland, hvor hjernerne blev fjernet fra afdøde og erstattet med avispapir. Patienterne blev derefter begravet på en kirkegård ved hospitalet.



Det ville måske være en god ide, at hjernerne fik hvile med en værdig begravelse på samme sted.



En værdig slutning på en uetisk historie.