Glem ikke Tyrkiet. Fængslingen af min kollega er bare det seneste eksempel på Tyrkiets forfald

I AMNESTY ER VI vant til mavepustere i vores arbejde for menneskerettighederne. Men i forrige uge gik et slag alligevel rent ind.

Efter otte måneders kamp modtog vi først den glædelige nyhed, at en domstol i Istanbul havde besluttet, at vores tyrkiske bestyrelsesformand, Taner Kilic, skulle løslades fra sin varetægtsfængsling. Men da Taner Kilics familie, hans pårørende og vores lokale kolleger nåede frem til fængslet i Izmir, blev de i stedet mødt med beskeden om, at Taner Kilic var blevet flyttet til byens politistation. På anklagemyndighedens opfordring havde domstolen omgjort sin egen beslutning, viste det sig.