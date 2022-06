Globale glimt: Bliver vi nu afhængige af Kina?

På grund af krigen i Ukraine prøver vestlige lande nu at gøre sig uafhængige af russisk energiimport. I italienske Corriere della Sera advarer Federico Urbino om, at den virkelige vinder hedder Kina:

”Energi og råstoffer: bevæger vi os fra afhængighed af Rusland til afhængighed af Kina? Overgangen fra fossile brændstoffer til vedvarende energikilder, gør os afhængige af de lande der udvinder og forarbejder de råmaterialer, der er nødvendige for batterierne i elektriske biler, solcellepaneler eller vindmøller. Her har Kina ofte en dominerende stilling, selv når herkomsten a f​​et bestemt strategisk materiale kommer andetsteds fra. Det er for eksempel tilfældet med metallet kobolt. Der er flere kilo kobolt i et typisk batteri i en elbil: 70 procent af den kobolt, der udvindes i verden, kommer fra Den Demokratiske Republik Congo. Men 15 af de 19 aktive miner i landet ejes eller kontrolleres på anden måde af kinesiske enheder. Det er foruroligende overhovedet at skulle sige det, men den kinesiske ledelse har strategisk læst vores fremtid. Kina ser ud til at være på randen af​​at blive den næste generations energisupermagt.”