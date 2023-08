Medie: Litteraturkritik er blevet slesk og applauderende

Litteraturanmeldere er blevet behagesyge

The Economist skriver, at litteraturkritikken har udviklet sig i slesk og applauderende retning:

”En redaktør på mediet BuzzFeed har sågar erklæret, at man slet ikke vil bringe negative boganmeldelser. Dette er forjættende nyt for forfatterne (og deres mødre). Men det er skidt nyt for læserne (…) For det er ingen hemmelighed i den litterære verden, at de fleste bøger er noget bras (…) George Orwell var en garvet anmelder, og han vidste derfor, at anmelderen skulle gå til stålet.

Orwell skrev: 'I langt mere end 9 ud af 10 tilfælde ville den eneste sandfærdige beskrivelse være: Denne bog er værdiløs. Og en troværdig anmelder burde derfor skrive: 'Denne bog interesserer mig på ingen måde, og jeg ville derfor ikke skrive om den, hvis det ikke var, fordi jeg blev betalt for det.''"

Humanister bør øve mere selvkritik

Svenska Dagbladet skriver på lederplads, at når humanister ikke alle steder står i høj kurs, kan de måske selv være skyld i det:

”I de seneste årtier har det, man kalder for kritiske teorier, været det selvfølgelige udgangspunkt. Det er et paraplybegreb, som rummer en række forskellige teoridannelser. De forsøger alle at gå bag om teksten for at afsløre, hvad der egentlig er meningen.

Feministiske teoretikere peger på de bagvedliggende patriarkalske normer i Jane Austens 'Fornuft og følelse', mens den marxistisk inspirerede kritik beskriver, hvordan samfundets indretning udgør nøglen til forståelsen af Emily Bröntes 'Stormfulde højder' (…) Perspektivet på kunsten og litteraturen risikerer at blive alt for at sterilt, teoretisk og frem for alt politisk på den måde.”

Sverige har mistet sans for demokrati

I tyske Die Welt bliver professor i statskundskab Sten Widmalm interviewet om sin forskning i tolerance og ytringsfrihed i Sverige. Widmalm mener, at den er under pres:

”63 procent af svenskerne mener, at det er i orden at indskrænke demokratiet for at håndtere klima- og miljøkrisen (…) Det afgørende punkt er, at forestillingen om demokratiet som en slags 'overideologi' hermed er svækket. Demokratiet bliver mere og mere betragtet som et system blandt andre. Og et vidnesbyrd om denne udvikling er de politikere, politiske filosoffer og eksperter, som argumenterer for, at klimakrisen kræver indgreb i selve demokratiet.”