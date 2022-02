Globale Glimt: Truede befolkninger i Brasilen, Hegel genfødt og verdens første telefonbog

Indfødte befolkninger i Brasilien er truet

Den brasilianske præsident, Jair Bolsonaro, er længe blevet anklaget for at tilsidesætte Brasiliens oprindelige befolkningers krav og rettigheder. NGO’en Fair Planet bringer nu en artikel med den alarmerende titel, ”På randen af et folkemord”:

”I Brasilien samarbejder regeringsorganer, der har til opgave at beskytte isolerede oprindelige samfund, nu med Jair Bolsonaros administration for at åbne beskyttede områder for minedrift og skovhugstvirksomheder og fremme. Det betragter nogle eksperter som et folkemordsangreb på oprindelige territorier. I 2011, da den brasilianske regering begyndte at bygge det massive og kontroversielle Belo Monte vandkraftværk i Amazonas-staten Pará, blev et territorium kendt som Ituna Itatá forebyggende beskyttet af en bekendtgørelse, fordi det var muligt at isolerede og ukontaktede indfødte folk boede i regionen."

"Den 25. januar 2022 udløb ordren om at beskytte Ituna Itatá. Den brasilianske regering, støttet af politikere, jordfangere, minearbejdere og skovhuggere, ønskede ikke at udstede fornyelsen. ’Vi har en forpligtelse over for de forsvarsløse mennesker i skoven, der blot prøver at overleve, ikke over for politiske planer, der laves af en folkemorderisk regering’, som talsmand for truede indfødte befolkninger, Leonardo Lenin Santos, udtaler.”

Hegel lever

Spanske El Pais noterer, at den tyske filosof, Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831) er vendt tilbage fra de døde, og avisen spørger, hvorfor han er relevant i dag.

Artiklen fortsætter under annoncen

”Alle passerer forbi, men nogle vender tilbage. Den filosof, der satte forestillingen om forhold og modsigelse i centrum af virkeligheden, den der igen tænkte mennesket og gav det en fremtrædende plads i historien, den der talte om blod og frihed i den store filosofi, han blev længe anset som en ’en død hund’."

"Men hvis vi læser nogle af tænkerne med flest tilhængere i dette århundrede som Slavoj Žižek, Judith Butler og Byung-Chul Han, synes én ting sikkert: Hegels arv er mere end levende. I telefonen reflekterer Žižek over denne hegelianske vision om historien som en tåres vej: ’Hegel fortæller os ikke om fremtiden, men det, han ønsker, er, at vi ser på historiens processer og det, at vi konstant omskriver historien. I denne forstand er Hegels lektie for nutiden ikke at stole på vores visioner om fremtiden: Vi skal være mere skeptiske og ikke betragte os selv som de store skabere af historien’.”

Telefonbogens civilisatoriske rolle

Italienske La Repubblica har påbegyndt en ny rubrik, der hver dag skal markere en historisk begivenhed, der normalt ikke får mediernes opmærksomhed. Den første af slagsen handler om telefonbogen:

”Telefonbogen så dagens lys i New Haven, Connecticut, den 21. februar 1878. ’Den store manual' blev hurtigt til fast inventar i vores hjem, et symbol på et samfund, der kunne tælles. Den er nu erstattet af personlige sider og mobiltelefoner: Et tegn på tilbagegangen af ​​en civilisation, der kunne afgrænses og indrammes. Vi er ikke længere skrevet nogen steder.”