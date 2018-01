Gå en tur i skoven, spørge hinanden, hvordan det går og smile til mennesker, man ikke kender. Det er nogle af de ting, Mickey Gjerris mener er nyttige, og som vi bør gøre noget mere af

Nytåreter for længst overstået. Tilbage i hamsterhjulet kan man forledes til at tro, at det slet ikke er et nyt år, men blot et gammelt år, som de har prakket os på. Og så alligevel ikke. For i år lever vi under en kongelig opfordring til at gøre noget unyttigt.