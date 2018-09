Stjernejournalist: Google ser alt – og er ved at ødelægge verden, som vi kender den

Verdens største techgiganter kontrollerer vores liv i alt for høj grad, og det er tid til at gøre oprør, mener stjernejournalist Franklin Foer. En skræmmende kollektivisme og konformisme har lagt sig over moderne medieforbrugere

FRANKLIN FOER ER PÅ EN MISSION. Den jødisk-amerikanske journalist har ene mand sat sig for at bekæmpe indflydelsen fra Amazon, Facebook, Google og Apple. Eller under ét: Big Tech – techgiganterne, som han benævner de fire monopollignende gigantvirksomheder i sin bestsellerbog ”Verden fra forstanden. Den eksistentielle trussel fra techgiganterne”, der netop er udkommet på dansk.

Helt alene er Foer nu ikke, for bogen er blevet en bestseller, og med Wikileaks, mistankerne om russisk indblanding i den amerikanske valgkamp og Facebooks rolle i spredningen af fake news, er det gået op for flere og flere, at verden måske virkelig er fra forstanden, som Foers titel fastslår. Vi afgiver simpelthen for mange private oplysninger, når vi færdes på internettet, og vi har for godvilligt købt techgiganternes påstand om, at magten er blevet demokratiseret, når magten i virkeligheden aldrig før har været så koncentreret på så forsvindende få hænder som nu, mener forfatteren.

Foer, som til daglig er indenrigskorrespondent ved det ansete månedsmagasin The Atlantic og tidligere var redaktør af tidsskriftet The New Republic, er i Danmark på et kort besøg i København og Aarhus for at tale om sin bog og de trusler, han mener vi alle uforvarende lever under.

Du er født i 1974 og ernærer dig som anset journalist med aktiv deltagelse på alle digitale platforme. Kan du helt ærligt huske en tid før e-mails, Twitter og Facebook, og har digitaliseringen, hånden på hjertet, ikke bare gjort livet nemmere?

”Jo da. Mit første job var hos Microsoft, hvor jeg arbejdede på onlinemagasinet Slate, ejet af Bill Gates, og jeg husker, hvor vildt det var at køre til hovedsædet i Seattle for første gang. Kommunismen var faldet, dette var det nye imperium, der levendegjorde post 1989-håbet om, at handel og teknologi skulle gøre verden bedre.

Så professionelt kan jeg ikke huske verden før internettet. Og sådan har mange af os det jo: Vi kan ikke forestille os en verden uden Google. Men i virkeligheden har vi jo levet en stor del af livet uden Google og Amazon, og det gik glimrende. Vi må ikke forfalde til at tro, at vi entrerer en nuklear vinter, hvis techgiganterne forsvinder.”

Men meget var jo besværligt før. Bøvlet med eksempelvis kasettebåndoptagere kender alle journalister. Nu har vi en iPhone, og interview som dette er blevet meget nemmere.

”Jo, men jeg synes, at vi overdriver betydningen af bekvemmelighed. At gøre livet nemmere er ikke det samme som at gøre det bedre eller mere meningsfyldt. Sms’er er bekvemme, men undersøgelser viser, at unge, der for fem år siden nævnte samtaler som deres foretrukne kommunikationsform, i dag foretrækker sms’er.

Det er klart nemmere, men har jo en gigantisk pris: Vi bliver mindre sociale, og det bliver sværere at fortælle andre mennesker om komplicerede ting, når vi vænner os til bare at sende tekstbeskeder. En samtale kan være svær. At være uenig kan være svært. At skændes er svært. Så når vi kan trække os tilbage og kommunikere på afstand, er det mere bekvemt, men jo skræmmende overfladisk. Det er det, jeg har imod bekvemmeligheden.”