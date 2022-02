Gud betror os sin søn

Søndag septuagesima

Matthæusevangeliet 25, 14-30

Jesus fortæller en lignelse om en mand, der rejser til udlandet og betror sin formue til tre tjenere. De første to investerer hans penge klogt og kan give ham det dobbelte igen, da han kommer tilbage. Den sidste tjener frygter sin herres vrede og graver mønten ned. Lignelsen slutter med ros til dem, der har satset med investeringerne og en god omgang skældud, til den tjener der gravede mønten ned. Pointen er forholdsvis klar: Det vi får betroet, må vi ikke grave ned, det skal vi bruge og dele, for kun sådan bliver det til mere.

Det der står tilbage til nærmere undersøgelse er, hvad det er, vi har fået betroet? Vi må forstå af lignelsen, at Gud er den rige mand, og vi er hans tjenere. Det er altså Gud, der giver os noget, som vi ikke må lade gå til spilde eller lade ligge i dvale, som gravede vi det ned.

Møntenheden der beskrives i teksten er talent, og ved det ord bliver vi givet den første mulige forståelse af, hvad det er, vi hver især får betroet: nemlig det vi er gode til. Vores evner og talenter skal vi satse på og dyrke, så de også kommer andre mennesker til gavn. Men vi får betroet mere end det, for vi får også betroet kærligheden, livet, vores medmennesker, alt det som vi ikke kan tage selv.

Graver vi den del af vores tilværelse ned, fordi vi ikke tør satse på kærligheden, på vores medmenneske eller på selve livet, så vil vi til sidst føle, at vi står i mørket udenfor. Da er det bedre at have satset og måske indimellem tabt, have risikeret noget, troet på et menneske, budt kærligheden indenfor eller taget en chance, der medførte et tab, for når vi falder, har vi mulighed for at rejse os op igen. Hvis vi aldrig vover at gå, kommer vi ingen vegne.

Vi bliver betroet mere end det, som Guds tjenere, for vi bliver også betroet Jesus. Gud sendte sin søn til vores jord, for at vi skulle få del i hans liv og del i opstandelsen. Graver vi troen ned, og glemmer at se på det offer, som Gud gav os, da mister vi det helt grundlæggende ved det kristne liv.

Den tro på evigheden og på Jesus som det vigtigste vi får betroet af Gud, den må vi satse på, dyrke og dele med hinanden.

Søndagsordet skrives på skift af sognepræst i Varde Morten Thaysen, sognepræst i Jægersborg Lea Skovsgaard, lektor, cand.theol. Leif Andersen og pastor emer. Lisbeth Smedegaard Andersen.