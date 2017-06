Gymnasieelev: Folkekirken er i forfald

Dyreclairvoyance og homoseksuelle vielser er tegn på en kirke i forfald. Vi har brug for en ny Luther, skriver læser

Torsdag den 1. juni slog sognepræst Dorthe Thaulov dørene i Gislinge Kirke op for en aften i selskab med dyreclairvoyanten Ditte Young. I løbet af aftenen var der således flere af de fremmødte, der kom i kontakt med deres døde heste.



Hændelsen er endnu et symptom på folkekirkens forfald.



Vi fejrer 500-årsjubilæet for Reformationen i år, men ironisk nok har mange tilsyneladende glemt Luthers idé om ”Ordet alene”.



For præcis fem år siden blev det også tilladt for homoseksuelle at blive viet i kirken, stik mod Bibelens omtale af det som forkert.



Vi har brug for en ny Martin Luther, der kan vække kirken fra sin søvnige tilstand, for vi er på vej ud på et sidespor – ligesom den katolske kirke på Luthers tid.



Måske er jeg for radikal, men jeg vil ikke se til, mens kristendommen bliver mere og mere udvandet i Danmark, og jeg håber, at jeg ikke er den eneste.



Jeg vil kæmpe for en kirke, der bygger på ordet!