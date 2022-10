Gymnasieelev til politikere: Jeg gik ned med stress i 2.g. Hvordan vil I forebygge unges mistrivsel?

Kirstine Slot Hansen, 3.g på Mulernes Legatskole, Odense

I 2.g blev jeg i løbet af skoleåret mere irritabel, udmattet og stresset. Jeg mistede alt overskud, og nogle dage kom jeg slet ikke op af sengen. Efter noget tid blev jeg henvist til en psykolog, hvilket hjalp mig. For mig var stressen udløst af både et stort fokus på perfekthedskultur og på at have det "rigtige" privatliv, men især også af fokus på at præstere i gymnasiet. Jeg havde konstant fokus på at få de højest mulige karakterer i alle fag, så jeg efter gymnasiet ville have et snit, der kan give adgang til alle uddannelser. Det er min opfattelse, at mange præges af disse tankegange, og at mistrivsel blandt mange unge er en normalitet. Blandt politikerne er der blandt andet fokus på, at man skal sikre unge, der mistrives, lettere og hurtigere adgang til psykologhjælp. Men jeg er sikker på, at mange unge kunne undgå at ende med at have behov for psykologhjælp, hvis der var en bedre forebyggelse.