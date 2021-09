Gymnasielærer Line Arlien-Søborg finder flere af DR 3's programmer problematiske og rejser derudaf flere spørgsmål. Et af dem er, hvorvidt DR 3 udleverer sine medvirkende, eller om publikum rent faktisk efterlades med en følelse af solidaritet med de medvirkende

Gymnasielærer: DR 3 lefler med programmer som "Våde veninder" for laveste fællesnævner

DR 3 har siden sin fødsel i 2013 lanceret den ene originale reality-serie efter den anden. Kanalen rammer sin målgruppe, de 15-31-årige, og har i sin korte levealder udviklet dokumentaren som genre og reality-dokumentaren i nye og eksperimenterende retninger til stor inspiration for et dokumentarhungrende publikum. Jagten på det autentiske menneske i det autentiske miljø har været omdrejningspunkt for DR 3’s titler.