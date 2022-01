Halvdårlig film har et dybere tema om, når fantasien løber løbsk

­En gang imellem fortæller jeg mine ikke alt for interesserede børn om forne tider hjemme i Midtjylland, hvor hverken tysk eller svensk tv kunne nå os, og vi derfor var henvist til én enkelt tv-kanal i form af DR. Det er egentligt utroligt, at det trods alt ikke er længere siden. Hvad ville man sige om et land, hvor der kun var adgang til én enkelt avis, som i øvrigt var drevet af staten? Nå, det var dengang, og nu kan man tage på kanalrundfart i et nærmest uendeligt TV-univers, og Kristeligt Dagblads Radio&Tv-tillæg er en lille tabloidavis, hvor der nu også henvises til udvalgte streamingpremierer.