Hammarskjöld efterlod sig et dybt interessant åndeligt testamente om sine ”samtaler med Gud”

Den svenske topdiplomat Dag Hammarskjöld, som portrætteres i aktuel film, var en personlighed, der med sine refleksioner over magtens væsen har efterladt sig et moderne ”fyrstespejl”, enhver magtpolitiker i dag gjorde ret i at anvende