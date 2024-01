Socialområdet mangler midler. Nu vil regeringen bruge penge på at give folk, som allerede har et barn, endnu et

Først fik jeg champagnen galt i halsen ved Dronningens nytårstale, og dagen efter fik jeg en klump i halsen af statsministerens nytårstale.

Misforstå mig ikke. Jeg synes, det var en fin tale, Mette Frederiksen (S) holdt alt taget i betragtning. I hvert fald lige indtil hun kom til det i den sammenhæng noget malplacerede løfte om flere penge til barnløse, nå nej – ikke til barnløse, men til dem, der "kun” har et barn.

Og lige præcis her er det endnu vigtigere, at jeg ikke bliver misforstået. Jeg under alle jer, der gerne vil have mere end et barn al den hjælp, I overhovedet kan få. Virkelig, jeg har selv været der. Jeg ville gerne have haft et barn mere og lånte penge i banken til adskillige forsøg på at få det til at lykkes. Desværre uden held. Men jeg havde allerede et barn, og så var det heller ikke værre – heller ikke selvom mit barn er født med Downs syndrom og andre diagnoser.

Men den kamp, jeg kæmper sammen med en hel masse andre forældre og pårørende til handicappede om at kunne give vores børn et værdigt liv, er helt afhængig af statens syn på de svageste i samfundet. Det syn er desværre blændet – de ser os ikke, og når de så en gang imellem åbner øjnene på klem, bliver vi kaldt en belastning og gøgeunger. Vi bliver omtalt som dem, der tager penge fra alle de andre i samfundet, der har behov for hjælp.

Artiklen fortsætter under annoncen

Vi mangler utroligt mange penge til hele socialområdet, og specielt handicapområdet bliver igen og igen syltet med uhyggelige konsekvenser, som dokumentarserien "Operation X: Nødråb i natten” på TV 2 viste. Den giver et lille indblik i, hvad det er, vi kæmper for.

Jeg og vi ønsker ikke urimelige ting. Vi ønsker bare mulighed for at kunne efterlade vores handicappede til et samfund, som vi med 100 procent sikkerhed ved vil behandle dem som ligeværdige borgere i Danmark. Det sker ikke i dag. Vi er andenrangsmennesker og står allerlængst nede på listen, når der skal uddeles penge.

Jeg synes, det er dybt uanstændigt ikke at forsøge at rette op på et socialt område, der i den grad lider, før man tildeler penge til barn nummer to.

Og kære barnløse og etbarnsforældre. Husk, at jeg under jer både barn nummer et og barn nummer to af hele mit hjerte, men dette udspil er endnu et forsøg på at spille de forskellige grupper ud mod hinanden: de barnløse mod de gamle mod de psykisk syge mod børnefamilierne mod de hjemløse mod de handicappede. Jeg vil ikke falde i grøften om, at "nogen” tager fra "os” – vi er alle i samme båd og skal ikke slås mod hinanden.

Men politikerne på Christiansborg burde skamme sig.

Mitzie Pitzner er handicapaktivist.