Hans Bonde: Jeg håber, vi kan undgå at fifle med ansættelser og bevillinger for at opnå kønsbalance

Den moderne feminisme er blevet en fifty-fifty-kultur, der bygger på en ubegrundet forestilling om, at der findes ubevidst diskrimination mod kvinder i Danmark, mener professor Hans Bonde, der er aktuel med bogen ”Vi vil have vores fair andel”

Hans Bonde, du er aktuel med bogen ”Vi vil have vores fair andel”, hvori du argumenterer for, at den moderne feminisme har udviklet sig til en såkaldt fifty-fifty-ideologi. Hvad skal det sige?

”Jeg mener, at ligestillingsbegrebet i det moderne samfund har gennemgået en kæmpe transformation, næsten som en tyv om natten. De seneste 100 år har ligestilling betydet, at der aldrig må være diskrimination – specielt mod kvinder – og bestræbelserne har således været at fjerne eksempelvis juridisk diskrimination. Men i dag er der ikke tale om udgangslighed, men resultatlighed. Det vil sige, at når vi har 23 procent kvindelige professorer på universiteterne, så konstaterer man raskt væk, at der ikke er ligestilling. Det er der imidlertid ikke ifølge den traditionelle definition på ligestilling, så længe der ikke kan påvises diskrimination. I den nye definition bliver selve det, man kalder ’skæve tal’ fortolket som et tegn på diskrimination, men disse tal kan jo skyldes mangfoldige årsager, for eksempel de to køns forskellige livsvalg.”

Hvad er problemet med det, du kalder den nye definition på feminisme?

”Problemet er, at man rokker ved noget fuldstændig centralt ved det moderne demokratiske samfund – meritokratiet, der sikrer, at vi vælger folk efter deres kvalifikationer. Oprindeligt handlede det moderne samfund jo om, at individet havde rettigheder, men nu siger vi, at kønskollektiver har rettigheder – i dette tilfælde kvinders ret til 50 procent af topstillinger. Det betyder, at det meritokrati, der er livsnerven i det demokratiske samfund, bliver overtrumfet af, at vi nu begynder at vælge folk på baggrund af måltal. De fleste, der får skiftet en hofte vil gerne have, at det er den bedste kirurg, der udfører operationen. Hvis man fortalte dem, at man har taget et væsentligt antal kvindelige kirurger ind blot for at skabe kønsbalance, ja, så tror jeg nok, de fleste ville betakke sig. Og det er ikke kun i kirurgien og i luftfartsbranchen, at det meritokratiske princip handler om kvalitet. Det gælder overalt – også når det gælder undervisning.”

Du har tidligere pointeret, at den nye feminisme strider mod den tyske socialfilosof Jürgen Habermas’ idé om den borgerlige offentlighed. Hvordan det?

”Habermas viser, at den moderne demokratiske tanke i meget høj grad er båret frem af muligheden for, at mennesker kan diskutere fuldstændig frit. Det betyder, at man får det, man kalder en herredømmefri diskussion, hvor det er argumentet, der er bærende. Det handler om at mødes med tillid til hinanden og være i stand til at blive overbevist af et bedre argument. Men med den krænkelseskultur, der er kommet frem, er det i overvejende grad følelserne, der bliver spillet på. Kvinder, der ikke er blevet professorer eller departementschefer, kan føle sig som forbigåede og oversete alene på grund af deres køn. Det såkaldte glasloft bliver et stærkt følelsesmæssigt billede på, at især feministiske kvinder føler sig holdt nede af en barriere – der samlet kan vække en hel følelsesstorm. Det er ikke længere det bedre argument, men den bedre følelse, der vinder frem i offentligheden”.

Er det ikke et følelse over for fornuft-argument, der altid er blevet ført i ligestillingsdebatten? Hvordan kan det være nyt?

”Følelser kan være gode nok. Hele udgangspunktet for min nye bog er en dyb følelse af målløshed over hele tiden at skulle fokusere på barrierer for kvinder, når vi i vores dagligdag på mangfoldige områder oplever, at også mænd møder modstand. Vi kan bare ikke bruge den følelse til noget, før den bliver til et argument. Og det bliver den, når vi går ind og viser, at der faktisk ikke kan påvises ubevidst bias mod kvinder. På den måde kan det godt være, at man som kvindelig lektor føler sig forurettet over ikke at være blevet tilbudt et professorat. Men det bliver først et argument, der er værd at tage alvorligt i den offentlige debat, hvis man kan dokumentere, at der er foregået en diskrimination. Problemet er bare, at forskningen viser, at kvinder har dobbelt så stor en chance for at få et adjunktur og et lektorat, end mænd har, hvis blot de søger.”

Bogen lander på et tidspunkt, hvor en lang række kvinder står frem med vidnesbyrd om sexisme. Hvordan hænger det i dine øjne sammen med fifty-fifty-ideologien, som du i bogen beskriver som ”det mest markante nutidige udtryk for en ufunderet krænkelseskultur”?

”Den debat har jeg overhovedet ikke taget stilling til. Jeg har sammen med epidemiolog Torsten Skov grundigt været inde at undersøge forskning på ligestillingsområdet for at få overblik over, hvad der er af valid forskning. Og hele følelseseksplosionen, som kører lige nu, mener jeg endnu ikke, man endnu kan sige noget kvalificeret om. Det ville være fuldstændig tåbeligt af mig – på så spinkelt et grundlag – at komme med en generel vurdering.”

”Når jeg i bogen taler om krænkelseskulturen, så taler jeg ikke om sexchikane. Den krænkelseskultur, vi i bogen identificerer, handler om, at der overalt i samfundet er opbygget en forestilling om, at der er glaslofter for kvinder, old boys-netværk og en ubevidst bias mod kvinder. Det bliver så brugt som argument for en favoriseringskultur, hvor der hele tiden kører endog lovstridige særprogrammer og konstant arbejdes for kønsbalance inden for både virksomheder, kulturliv og forskning.”

”I bogen går vi ind og ser på samtlige af de undersøgelser, der skulle være om ubevidst bias mod kvinder, og de viser sig alle sammen at være totalt manipulerende og ren pseudovidenskab. Det vil sige, at hele den forestilling, om at kvinder er diskriminerede, overhovedet ikke holder. Derfor taler vi i bogen om krænkelseskulturen som det, at man hele tiden vil fremstille kvinden som den forurettede og undertrykte part – på trods af, at det ikke er tilfældet.”

Der findes altså ikke ubevidst bias mod kvinder i Danmark?

”Jeg vil formulere det på den måde, at alle dem, som har produceret undersøgelser for at påvise ubevidst bias, de kan godt pakke sammen – for ingen af de undersøgelser er valide. Men vi kan da ikke udelukke, at der i morgen lander en undersøgelse, som endelig viser noget. Det er bare ikke sket endnu. Der florerer imidlertid en lang række rapporter fulde af pseudovidenskab, som alligevel bruges til at løfte synspunktet.”

Hvad håber du på, at din bog bidrager med?

”Jeg håber, vi kommer tilbage til en klassisk borgerlig offentlighed, hvor idealet er et meritokratisk samfund, hvor vi ikke fifler med hverken ansættelser eller bevillinger for at opnå kønsbalance.”