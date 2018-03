Hav respekt for de offentligt ansatte. Uden vores velfærd ville det private ikke tjene en krone

Den 10. april bliver 440.000 offentligt ansatte lockoutet, hvis ikke arbejdsgivere og ansatte finder en løsning. Når det dertil, vil samfundet være på kanten til at bryde sammen. Det vil lære folk at sætte mere pris på den offentlige sektor, skriver gymnasielærer

Det private tjener pengene, som så kan bruges på offentlig velfærd. Ja, men det private ville ikke tjene en krone, hvis ikke det offentlige uddannede arbejdsstyrken og lappede folk sammen, når uheldet er ude.

Den slags er værd at huske på i disse lockout-tider. 440.000 mennesker står til at blive udelukket fra deres arbejde, fordi de er utilfredse med overenskomsten. Kommunernes Landsforening (KL) og Danske Regioner vil ikke give reelle lønstigninger til sygeplejersken, læreren og alle de andre offentligt ansatte – medregner man pristigninger, så er der stort set ingenting tilbage.

I den kommunale top har man derimod ingen problemer med at skrue lønnen i vejret. KL’s topforhandler, borgmester Michael Ziegler, står til en stigning på 32 procent. De penge skal tages fra samme pulje, som lønner pædagoger og politimænd, og hver gang en kommunal leder scorer kassen, må man formode, at der ruller hoveder blandt almindelige kommunalt ansatte. Hvordan forklarer du det, Michael Ziegler?

Især lærerne står til at blive ramt af den nye overenskomst. Igen. De blev kørt over med skolereformen i 2013, hvor det blev bestemt ved lov, at de skulle undervise mere til samme løn. Nu skal de undervise endnu mere til samme løn, hvis Michael Ziegler og Co. tager den betalte frokostpause fra dem. Er det, fordi man mener, at lærerne ikke laver nok? Tror man, de bare går hjem klokken 13 og ikke engagerer sig særligt i deres arbejde? Ja, der findes måske lærere, som bare lader eleverne se samtlige afsnit af ”1864”, men det ville også være på sin plads at gøre lærergerningen lidt mere attraktiv.

Det har man gjort i Finland, hvor lærere er universitetsuddannede. Her er der betydelig respekt omkring gerningen, fordi man har forstået, hvor vigtig den er. Tilsvarende burde der også være mere respekt omkring pædagogers vanvittigt vigtige udviklingsarbejde med børn, og mere respekt omkring sygeplejersker, der ofte står med ansvaret for et menneskes liv og helbred.

Thomas Johannes Erichsen er gymnasielærer og cand.mag. i moderne kultur.