Landskabsarkitekt: Den historiske havekunst lærer os, hvem vi er

København er i år udpeget af Unesco som årets arkitekturhovedstad. Slår man i disse dage et smut forbi Kongens Nytorv, kan man derfor se en udstilling med billeder af rigsfællesskabets syv fantastiske Unesco-verdensarvssteder.

Stederne spænder vidt – fra unikke landskaber til enestående bygningsværker. Det er Roskilde Domkirke, Kronborg Slot, Stevns Klint, Vadehavet, Christiansfeld, Jelling-monumenterne og parforcejagtlandskabet i Nordsjælland. Som en, der kerer sig om kultur- og naturarv, vil jeg benytte den opmærksomhed, der netop nu er på vores bevaringsværdige miljøer, og forsøge at vække en interesse for – og forståelse af – hvorfor netop vores havekulturarv også er så vigtig at passe på.

Haver er – og bliver til i kraft af – kultur. Ordet kultur er latin og betyder "det dyrkede". Det står i modsætning til ordet natur, som betyder "det fødte" – altså det selvgivne, der er upåvirket af menneskelig indflydelse.

Der findes mange former for havekultur, og hver form har sin æstetik. Kålgartneren nyder synet af de snorlige rækker af kålhoveder, der strutter af vitalitet og ensartethed. For hende er den bare og ukrudtsfrie jord smuk. Det kan man kalde dyrkningsæstetik. Frank Erichsen, som de fleste af os kender som ”Bonderøven”, plæderer sammen med Hjørring Kommune for en anden æstetik, hvor flere arealer skal gøres ”vild med vilje” og gives tilbage til naturen. Det er naturens æstetik. Her er det selvgroede og det ukontrollerede det smukke.

For begge de to modstillede havekulturæstetikker gælder det, at æstetikken udspringer af den betydning, selve dyrkningen tillægges og dermed også dyrkningens formål. Selvom målene er forskellige, er begge former kultur, og begge kræver menneskets kultiverende indsats. Og sådan er det med haver. Jeg tillader mig, inspireret af Karen Blixens sprogbrug, at kalde haverne for storytellers, historiefortællere. Eksempelvis brugte den franske solkonge, Ludvig den 14., sin have til at demonstrere sin magt over naturen på en tid, hvor naturen blev opfattet som vild og som en trussel. Her var der stor signalværdi i at kunne vise, at man havde evner, økonomi og vilje til at tøjle den. Og det kunne man ved at skabe struktur, hierarki og orden i landskabet og i haverne med kongen som centrum for hele herligheden.

Baroktiden blev afløst af oplysningstiden, hvor den voksende frihedstanke i samfundet blandt filosoffer og reformvenlige politikere også ændrede havekunsten. Pludselig var det ikke længere comme il faut at tilrettelægge haverne ud fra barokkens normer om stram styring, lige linjer og klippede former. Nu skulle haverne, ligesom det frie og oplyste menneske, være en form for forskønnet natur, og planterne skulle have lov til at gro i deres egne naturlige former.

Havekultur og æstetik er som sådan spejl af samfundet og de gældende magtstrukturer. Vi kan lære meget om os selv, vores historie og vores samfundsudvikling gennem haver. De er et stykke af vores fælles hukommelse om, hvem vi er, hvor vi kommer fra, og hvor vi er på vej hen.

Det er dog ikke alene historiens vingesus, man mærker, når man besøger de historiske haver.

I de historiske haver kan vi på forunderlig vis sanse fortiden. Her kan vi mærke, at vi er en del af noget større. Her har vores forfædre skabt noget, som vi kan nyde. Duften af lavendel og kaprifolie, lyden af blade der hvisler i vinden og biernes summen i trækronerne, imens gruset knaser under skoene. Den søde smag af små, solmodne skovjordbær og fornemmelsen af ferskensaft, der løber klistret ned over hånden. Storslåede udsigter i pompøse solbeskinnede akser, pavilloner der giver kølige rum til ophold. Rosens stikkende torne og silkepæonens glatte kronblade.

Vi mærker, at vi er i verden: Den lave morgensol i ansigtet, træernes svalende skygge, når Solen står i zenit, vinden fra vest og de kolde skygger langs nordvendte beplantninger. Her kan vi ikke alene gå i historiens fodspor – vi kan se, smage, dufte og høre den. Et kunstværk, om man vil, der kan alt det, er ganske unikt.

Den franske idéhistoriker og filosof Michel Foucault taler om heterotopier, der er ”steder, der er anderledes” – virkelige steder, som har ligheder med utopier. Haven er, ifølge ham, et sådant anderledes sted. Og sådan er det med haver – de er både virkelige og til at sanse, og samtidig er de eventyrlige.

Det er et universelt fænomen at dyrke haver, og mennesket dyrker haver af flere årsager. Haver kan give et vigtigt udbytte til livets opretholdelse, men det kan også blot være rare steder at opholde sig, uden at det har et egentligt formål. Og det formålsløse formål er faktisk godt for os. Det giver os et fristed i en ellers travl og hektisk verden.

Den effekt, haver har på os mennesker, giver forskningen sågar et bud på. I længere tid har der været fokus på brugen af grønne områder og deres betydning for sundhed og livskvalitet. Flere forskningsprojekter tager udgangspunkt i såkaldte helende haver, hvor både ophold og arbejde i haverne indgår som led i behandlingen af patienter, der lider af eksempelvis stress eller udbrændthed. Og tilsyneladende virker det.

Gennem havedyrkningen og havekunsten søger vi måske ubevidst efter at opnå paradisiske tilstande. Det interessante er, at det er en tilstand, der både er indeholdt i drømmen om selve havekunstværkets fuldkommenhed såvel som i selve den langsommelig proces med at fremføre den.



Tid er nemlig selve havekunstens præmis. Haver er levende værker, der udfolder sig og forandrer sig over tid. De bliver til som en form for en meget lang dialog mellem menneske og natur. Havekunst må derfor nærmest betegnes som kunstværker i bevægelse. De udfolder sig af sig selv og skal hele tiden "opføres" ved menneskelig tilstedeværelse og holdes i ave, så de ikke udsletter sig selv. Professor, forfatter og debattør Steen Eiler Rasmussen omtalte havekunst som ”det langsomme skuespil”. Det er værker, der kræver instruktion og at blive opført konstant, hvor selve groprocessen er helt central for havekunstværkerne.

Og groprocessen tager tid. Tid, vi mærker i haven: Forårets svulmende frodighed i grønt og gult, sommerens lange varme dage med den tunge duft af blåregn og den skønne duft af regn på varm jord, efterårets kølige morgener og stærke farver på himlen og i træernes blade, vintertræernes nøgne grene og den frosne jord. Forgængeligheden. Vi mærker dage, nætter, årstider, årtier, århundreder og selve nuet. Jeg tror, at det er en måde, hvorpå vi forankrer os i verden – at forsøge at fornemme lidt af tiden i de bidder, vi kan indfange den i.

Den tidslige dimension er ikke blot havekunstens præmis, det er også grundlaget for havekunstens sublime trumfkort: forventningens glæde. Mange haveejere og haveelskere vil kende den. Tænk, at man hvert år igen og igen kan vente på, at bøgen springer ud, og hvert år igen og igen blive lykkelig, når det sker. Tiden er dog også den helt særlige udfordring ved havekunstværker. De har indbygget deres egen udslettelse, og der kan ikke tales om et eksakt resultat på et eksakt tidspunkt.

Havekunst er altid som aldrig før. Derfor er det en krævende opgave at bevare vores havekulturarv, vores haver, som de kunstværker de er, men det gør det ikke mindre vigtigt, at vi værner om dem.