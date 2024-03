Henrik Pontoppidan ville måske ønske, han aldrig havde skrevet den. Men det er hans mest fascinerende roman

"Mimoser" af Henrik Pontoppidan, som udkom i 1886, er en af de mest fascinerende romaner, jeg har læst om kærlighed, ægteskab og utroskab. Den er tvetydig i en tid, hvor fortalere for ”fri kærlighed” stod over for dem, der gik ind for en kyskhedsmoral