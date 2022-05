Henry Kissinger: Vi kan ikke vende tilbage. Rusland har lagt grundstenene til en ny æra

Vi står over for en ny verdensorden, men vi mangler en international diskussion om, hvad vi gør, hvis nutidens avancerede våben bliver brugt, advarer tidligere amerikansk udenrigsminister Henry Kissinger

Tidligere i år fejrede vi 50-årsjubilæet for Nixons besøg i Kina, Shanghai-kommunikéet. Det var naturligvis dig, der arrangerede og orkestrerede denne kinesisk-amerikanske aftale. Og den markerede et markant skifte i den kolde krig: I splittede Kina fra Rusland. Det føles som om, at vi nu er vendt 180 grader, Og Rusland og Kina er nu igen i et meget tæt forhold. Mit første spørgsmål til dig er: Er vi i en ny kold krig med Kina?

"Da vi åbnede op for Kina, var Rusland den største fjende – men vores forhold til Kina var omtrent så dårligt, som det kunne være. Vores baggrund for at åbne op for Kina var, at hvis man har to fjender, er det uklogt at behandle dem helt ens."