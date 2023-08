Her er verdensfredens største trussel. Og det er ikke krigen i Ukraine

Selvom USA og Vesten ikke officielt kan støtte Taiwans kamp for uafhængighed, er opgaven til gengæld at øge den militære tilstedeværelse i Det Sydkinesiske Hav og dermed markere, at en kinesisk invasion af Taiwan vil blive mødt med et voldsomt amerikansk modsvar, lyder vurdering fra internationale iagttagere