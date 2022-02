Historiker: Folkekirken er ikke en statskoncern, der skal lære at følge med tiden

Det står skidt til med åndsfriheden i disse år. Den trues fra både højre og venstre.

Jeg selv er tilhænger af ægteskaber mellem homoseksuelle, men jeg er også tilhænger af præsters frihed i folkekirken. Jeg synes, at protesten mod den unge, aparte præst i Hedensted viser den grimme side af identitetspolitik – nemlig at den ikke tåler afvigelser, når først den har taget patent på sandheden og det politisk korrekte.

I det konkrete tilfælde skal provsten blot sikre, at der bliver stillet en anden præst til rådighed, hvis man ønsker at få foretaget en vielse som homoseksuel eller fraskilt. Hvis forældrene ikke ønsker, at deres børn går til konfirmationsforberedelse hos ham, kan det også lade sig gøre at finde en anden.

Der er mange gode grunde til at bevare folkekirkens rummelighed og ikke opmuntre alle med afvigende opfattelser til at danne frikirker. Det er erfaringen siden vækkelserne i 1800-tallet, at det er godt for Danmark og folkekirken, at den er rummelig. Debatten om sagen viser dog, at den samme rummelighed er truet i den danske befolkning. Det skyldes blandt andet udbredt mangel på viden om folkekirkens status i forhold til staten. Mange af dem, der har ytret sig i debatten, opfatter den nærmest som en statskoncern, der skal lære at følge med tiden.

Trine Bramsen kaldte forsvaret for en ”styrelse”, men heldigvis har kirkeminister Ane Halsboe-Jørgensen udtalt sig fornuftigt og udvist forståelse for folkekirkens særlige karakter og åndsfrihedens særlige tradition i Danmark.