Historiker i ny debatbog: Det borgerlige Danmark mangler forståelse for det folkelige

Selvom de borgerlige kan være på vej til at vinde valget, er det ideologiske fundament for dansk borgerlighed i krise, mener historiker og ph.d. Christian Egander Skov i ny bog. Han peger især på, at borgerligheden har mistet sin folkelige forankring

Han kan godt selv se det. Det kan virke paradoksalt at udgive en bog om borgerlig krise på et tidspunkt, hvor de borgerlige kan være meget tæt på at genvinde regeringsmagten. Men egentlig gør det ikke så meget, for den bogaktuelle historiker og ph.d. i mellemkrigsårenes konservatisme Christian Egander Skov, er ikke en mand for tirsdagsanalyser og hurtige tweeterier.

Hans netop udkomne bog “Borgerlig krise - det ideologiske opbrud i blå blok” handler således heller ikke først og fremmest om den borgerlige dagsform forud for et valg, men er derimod en historisk forankret analyse af, hvorfor og hvordan det borgerlige som ideologisk position er blevet udvandet og svækket i dansk sammenhæng.